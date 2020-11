Social media per le Piccole e Medie Imprese nel webinar di ATC – All Things Communicate

I social media sono indiscutibilmente dei canali maturi per i marketer, ma per molte imprese rappresentano tuttora una sfida, da molteplici punti di vista: economico, organizzativo e strategico. Con buone ragioni! Questi strumenti sono in realtà ecosistemi complessi, che possono scoraggiare i brand alle prime armi, soprattutto chi si trova a dover ottimizzare un budget da allocare su varie attività di marketing.

Il webinar “Social Media per le PMI”, tenuto da ATC - All Things Communicate all’interno della serie “Trend Café”, ha cercato di approfondire gli aspetti pratici relativi alla presenza delle aziende sulle più importanti piattaforme dei Paesi occidentali.

L’analisi di ATC, introdotta dal Communication Director Karim Ayed e curata dalla Design e Content Strategist Silvia Podestà, ha proposto innanzitutto una visione d’insieme delle peculiarità dei Social Media, alla luce di importanti cambiamenti di rotta messi in atto dalle grandi piattaforme, Facebook in primis.

L’attenzione sempre più forte alla qualità dell’esperienza dell’utente e delle sue interazioni, riflessa in algoritmi che premiano o penalizzano i contenuti a seconda del loro engagement stimato, mette i business in una condizione di scelta forzata: investire in sponsorizzazioni e influencer sembra essere l’unica modalità per raggiungere i consumatori, a fronte di una reach organica erosa. D’altro canto, tuttavia, la presenza sui social e la qualità dei contenuti di brand sono due parametri importanti per guadagnarsi la fiducia della target audience.

Bilanciare queste due necessità costituisce sicuramente una sfida per le PMI, non solo dal punto di vista economico, ma anche organizzativo.

Il webinar illustra con concretezza gli aspetti e le voci di costo principali da tenere in considerazione per avviare una social media strategy sostenibile, efficace e scalabile. Con casi studio ed approfondimenti relativi ai social più in voga e remunerativi del momento.

“Social Media per le Piccole e Medie Imprese” è a disposizione, insieme agli altri Trend Café, sul sito di ATC. Agenzia indipendente fondata nel 1992 da Renzo Riccò e diretta dal General Manager Donatello Occhibianco, ATC crea strategie e campagne di comunicazione on e offline, progettando customer journey e UX specifici per il B2B, il B2C e il B2B2C per clienti italiani e internazionali.

