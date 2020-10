Social media per le Piccole e Medie Imprese, nel webinar di ATC – All Things Communicate

I social media sono diventati canali irrinunciabili nel marketing mix, eppure tante piccole e medie imprese faticano a padroneggiarne le dinamiche e ad ottimizzare i propri sforzi sulle piattaforme. Nel webinar “Social Media per le Piccole e Medie Imprese”, giovedì 22 ottobre 2020, alle ore 12.00, spiegheremo cambiamenti e scenari in atto sui Social e forniremo suggerimenti operativi per approcciarsi a questo mondo con realismo e competenza.

L’appuntamento è parte della serie Trend Café a cura di ATC - All Things Communicate, agenzia di comunicazione indipendente fondata da Renzo Riccò e diretta dal General Manager Donatello Occhibianco.

“Per noi di ATC, la domanda ‘perché?’ è il motore di ogni iniziativa”, spiega Occhibianco. “È la parola chiave del nostro manifesto. Chiedersi il perché significa affrontare criticamente e costruttivamente un brief. Ma anche, in senso lato, interrogarci sul contesto in cui operiamo: scenari che cambiano, nuove tendenze che si inseriscono sui trend di lungo periodo… Curiosità e capacità analitica sono indispensabili per un’agenzia di comunicazione chiamata a confrontarsi con clienti che vedono l’opportunità di moltiplicare i touchpoint con cui raggiungere i propri consumatori, ma d’altra parte ne subiscono anche la legittima infedeltà. Senza un occhio vigile sulla realtà che cambia, il nostro lavoro sarebbe fatalmente incompleto.”

È in quest’ottica che si inseriscono appuntamenti come questo Trend Café. Nelle parole del Communication Director Karim Ayed: “Condividere la conoscenza è un dovere e un piacere. Normalmente lo facciamo dal vivo, attraverso il ciclo di conferenze Talk It Out, perché il contatto diretto con l’audience ti restituisce sempre qualcosa in più. In tempi di pandemia, abbiamo virtualmente ‘aperto’ al pubblico i nostri Trend Café, originariamente nati come occasione di confronto e aggiornamento costante interno all’agenzia, oggi trasformati in webinar.”

Nel Trend Café di giovedì 22 ottobre, la relatrice Silvia Podestà, Design and Content Strategist in ATC, illustrerà gli aspetti più salienti dei Social Media oggi e le opportunità che questi canali offrono in termini di reach e costruzione del brand. Ma anche gli ostacoli potenziali per piccole e medie aziende (e non solo!), in termini di visibilità dei contenuti, controllo dei costi, gestione degli influencer e individuazione di segmenti di audience. “Gli algoritmi delle principali piattaforme hanno visto cambiamenti profondi, che rendono la vita più difficile ai business. Nell’incessante ricerca dell’equilibrio perfetto tra post organici e ads, Facebook e simili puntano a favorire le cosiddette “interazioni significative”: quelle tra persona e persona, piuttosto che tra brand e audience. Il declino della reach organica per i business è un tema caldo, ma la presenza sui social, anche quando più ostica, è imprescindibile per garantire alle aziende credibilità e voce: i social sono delle “vetrine sul mondo” per le aziende.”

Il webinar “Social media per le Piccole e Medie Imprese” di ATC - All Things Communicate sarà trasmesso in streaming giovedì 22 ottobre alle 12.00.

