Sofidel al fianco della Caritas italiana per l’emergenza

Il gruppo, noto in particolare per il brand Regina, dona all'organismo pastorale 16 camion di prodotti di carta per uso igienico e domestico

Sofidel, gruppo cartario noto in particolare in Italia e in Europa per il brand Regina, scende in campo per l'emergenza coronavirus donando alla Caritas italiana carta igienica, asciugatutto, tovaglioli, fazzoletti e tovagliette. Parliamo dell’equivalente in volume di circa 1 milione e 680mila rotoli di carta igienica, ovvero 16 camion di prodotti, uno per ognuna delle 16 delegazioni Caritas presenti nel Paese.

Una quantità di carta in grado di soddisfare il fabbisogno mensile di circa 160mila persone, che arriva in riposta alle esigenze stesse manifestate dall'organismo pastorale. L'organizzazione utilizzerà il materiale nelle mense, nei dormitori e negli empori gestiti in ciascuna Diocesi la cui attività è stata rimodulata sulla base dell’emergenza in atto

