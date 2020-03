Soluzione Group consolida la posizione nel mercato della comunicazione

Il piano di investimenti triennale prevede un allargamento delle partnership internazionali e progetti specifici di Csr

Soluzione Group, società bresciana che si occupa di comunicazione d'impresa, chiude il bilancio 2109 con un fatturato di 2,3 mln € (+15%), un tasso di crescita percentuale media annua del valore della produzione del 12,5% (Cagr), mentre l’Ebitda ha performato un +7%. Il 2020 ha visto l'allargamento del personale a 27 addetti.

“Nonostante queste settimane, molto difficili a livello italiano e mondiale, riusciamo a guardare al futuro con forza e ottimismo -dichiara Michele Rinaldi, AD di Soluzione Group-. La nostra visione ha un imprinting che ci ha aiutato anche in passato a superare le crisi economiche più profonde, la solidità economica raggiunta, la forza di gruppo, unita alla professionalità di tutti i nostri collaboratori, siamo certi, ci permetterà di superare anche questo. ‘Andare oltre’: su questa base è stato già avviato il prossimo piano industriale, con l’obiettivo di puntare a 3 milioni di fatturato entro il 2021 al netto dell'attuale crisi.

Sono quattro le Business Unit di Soluzione Group che contribuiscono al giro d'affari in espansione: Branding Intelligence System, Web intelligence, Media relations, Social branding

Con oltre 60 clienti tra Italia e estero, il comparto food rimane infine uno dei mercati più sperimentati da Soluzione Group, che vanta tra le sue referenze molti tra i più importanti brand nazionali. Nel 2019 ampio spazio mediatico ha avuto infatti la survey “La comunicazione digitale delle aziende food italiane” sviluppata internamente e che ha coinvolto oltre 150 imprese italiane del settore alimentare in rappresentanza di 10 miliardi di euro di fatturato aggregato. Proprio i risultati di questa indagine sono stati protagonisti dell’evento “Le Ere Digitali della comunicazione food” organizzato in collaborazione con il gruppo editoriale Tecniche Nuove (Mark Up, Gdoweek) presso l’innovativo campus di Talent Garden Calabiana, a Milano. Un’iniziativa grazie alla quale l’azienda ha potuto acquisire nuovi clienti del mondo alimentare come Witor’s, Olympus e Limmi, oltre alla conferma da parte di clienti storici come DimmidiSì, Melinda, Trentingrana e Molino Spadoni.

Da qui la volontà di aprire un desk nel campus di TAG Calabiana, a Milano, che permetterà a Soluzione Group di aprirsi verso nuovi segmenti di mercato.