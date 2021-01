Sonae Sierra lancia il primo concorso tramite Alexa e Ok Google

Sonae Sierra lancia il primo concorso realizzato in un centro commerciale italiano (a Le Terrazze a La Spezia) utilizzando gli assistenti vocali Amazon Alexa e Ok Google, accessibili anche da smartphone

Sonae Sierra lancia il primo concorso realizzato in un centro commerciale italiano utilizzando gli assistenti vocali Amazon Alexa e Ok Google, accessibili anche dal proprio smartphone. Il concorso si appoggia sul servizio digitale del centro commerciale Le Terrazze a La Spezia, gestito da Sonae Sierra, che permette a tutti gli utenti di ricevere informazioni su orari, aperture ed eventi, semplicemente parlando con gli assistenti vocali.

Dal 25 gennaio e fino al 14 marzo 2021, gli utenti potranno anche partecipare, attraverso gli assistenti vocali, a Parla e Vinci, un vero e proprio concorso con in palio centinaia di buoni spesa, "novità assoluta nel nostro paese".

Il progetto offre una nuova opportunità di contatto interattivo con la clientela del centro: grazie all’assistenza vocale i clienti potranno reperire con ancora più facilità le principali informazioni sul centro, ovunque si trovino, usando la loro voce.

Le intelligenze artificiali di Amazon Alexa e Ok Google rispondono alle domande più frequenti degli utenti; ad esempio: "Quali sono gli orari del centro?" oppure "Posso entrare con il mio cane?" o ancora "Posso ricaricare l’auto al centro?". Il numero delle domande che si possono porre crescerà nel tempo, grazie alla progressiva interazione tra utenti e assistenti vocali, e alla strategia omnicanale messa in atto da Le Terrazze, grazie alla quale i vari canali digitali del centro operano in sinergia.

"Con questa iniziativa, Le Terrazze si conferma ancora una volta una realtà pioniera nell’ambito del retail, a livello locale e nazionale -commenta Anna Renacco, Marketing Manager di Sonae Sierra Italia-. Siamo i primi ad utilizzare un servizio innovativo come quello degli assistenti vocali per premiare i nostri clienti tramite un concorso innovativo e sicuro. Questo progetto rappresenta un’opportunità di contatto interattiva e intuitiva per l’utente, oltre ad offrire un nuovo modo di vivere l'esperienza di shopping e dei concorsi del centro attraverso l'interazione vocale. Una soluzione assolutamente innovativa per sostenere, grazie al supporto delle innovazioni tecnologiche, i nostri tenant e i visitatori del centro”.