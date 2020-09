Il programma Sonae Sierra per la pandemia mette in primo piano sicurezza e salute dei visitatori, offrendo a tenant e proprietari la possibilità di riprendere e reinventare le attività retail

Sonae Sierra ha ricevuto il Bronze Stevie Award nella categoria Covid19 Response, sottocategoria "Most Valuable Corporate Response" agli International Business Awards 2020.

La società è stata premiata per il programma "Coronavirus Pandemic - Rise-up and Reinvent retail real estate operations", progetto ideato per aiutare i tenant dei 69 centri commerciali in gestione in 10 paesi, tra i quali 3 in Italia (CityLife Shopping District a Milano; Gli Orsi a Biella e Le Terrazze a La Spezia), a riaprire le loro attività durante il periodo della pandemia.

Sistema integrato per la gestione della sicurezza

Tra i punti chiave vi è un sistema integrato per la gestione della sicurezza, della salute e dell'ambiente applicato in tutti i centri commerciali in gestione, che riduce il rischio di contagio da coronavirus, valutato positivamente da Lloyd's Register. Il programma prevede anche l'applicazione di un "sigillo per la pulizia e l'igiene" convalidato da Sgs, che fornisce una maggiore garanzia ai visitatori, che tutti i centri commerciali gestiti da Sonae Sierra siano luoghi sicuri da visitare.

Come parte di questo approccio, Sonae ha sviluppato una app per l'ispezione dei punti di vendita da parte dei team dei centri commerciali, con una sezione dedicata alla verifica della corretta implementazione delle misure di controllo e di mitigazione per ridurre il rischio di contagio. È stata inoltre elaborata una serie di iniziative per aiutare i visitatori a navigare questa nuova normalità, come il servizio Drive-In, il Visitor Counter e il servizio Nafila.

Il supporto ai negozi (tenant) è stato fornito attraverso iniziative quali Online Shopping Centre, Sierra Business Insights e Sierra Update. Sonae ha introdotto diverse iniziative per garantire la salute e il benessere dei propri dipendenti (lavoro a distanza; app per la Contingency Communication, supporto psicologico, e-learning settimanale e newsletter con consigli per il benessere dei dipendenti; e-learning obbligatorio per gli uffici adibiti al "ritorno graduale post Covid-19").

Sonae Sierra è una delle 155 aziende firmatarie del Recovery Better Statement, per sollecitare i governi di tutto il mondo a integrare un piano d'azione per il clima nei loro progetti di ripresa economica post Covid-19.