Sostenibilità, filo rosso della strategia di Carrefour

Una visione che tocca l'offerta di cibo di qualità, prezzi equi, la valorizzazione di prodotti locali, la lotta allo spreco...

Il tema della sostenibilità è il pilastro portante dell’intera strategia di Carrefour, quella della Transizione Alimentare per tutti. Lanciata nel 2018, ancora ci guida sui diversi livelli di business, attraverso la realizzazione di progetti e azioni concrete che abbiano come finalità l’offerta a tutti i consumatori, ogni giorno, di accesso a cibo di alta qualità, prodotto secondo parametri di sicurezza ad un prezzo equo. Per Carrefour la sostenibilità non è un tema a latere della propria strategia di business, bensì il filo rosso con cui tutte le azioni, siano prettamente di business o di responsabilità sociale, vengono progettate e realizzate in un unico quadro di visione. Anche per questo motivo riteniamo che la sostenibilità un tema cruciale che deve essere prioritario nell’agenda di tutti: i nostri collaboratori, i nostri fornitori e i nostri clienti. Crediamo che il ruolo di Carrefour, anche in momenti di emergenza come l'attuale, sia quello di mantenere il focus sui temi di sostenibilità e continuare a influenzare i propri stakeholder, senza abbassare la guardia.

Un approccio confermato nel 2020: nonostante le difficoltà, non abbiamo rallentato le nostre azioni concrete, né in tema di transizione alimentare, né di Responsabilità Sociale, perché crediamo profondamente che proprio momenti di profonda crisi sociale, come l’attuale pandemia, non debbano distogliere aziende, istituzioni e consumatori, dal credere nello sviluppo sostenibile per salvaguardare il nostro futuro.

La sostenibilità influenza concretamente anche la nostra strategia commerciale innanzitutto attraverso la valorizzazione dei prodotti locali, un tema centrale per il nostro Paese. Per Carrefour Italia la promozione dei produttori locali è un pilastro fondamentale, basato sulla costruzione di relazioni di lungo periodo che ci permette di sostenerli e favorire modelli rispettosi dell’ambiente. Da diversi anni abbiamo istituito partnership per lo sviluppo della nostra mdd la Filiera Qualità, che garantisce prodotti locali autentici, rispettosi dell’ambiente e della natura grazie a una produzione sostenibile e controllata, insieme a oltre 9.000 aziende agroalimentari, tra cui molte medie e piccole realtà. Sul fronte della valorizzazione abbiamo attivato anche collaborazioni a livello istituzionale: dal 2019 sviluppiamo con Fdai (Firmato dagli agricoltori italiani) di Coldiretti una certificazione responsabile per alcuni prodotti a marchio Terre d’Italia. Lavoriamo fianco a fianco con alcune Regioni, come la Regione Piemonte, per promuovere le tipicità regionali. Infine, essere un player internazionale ci consente di garantire ai nostri partner opportunità per l’export: da gennaio a settembre 2020 grazie alla rete Carrefour sono stati esportati 144 prodotti per un valore totale di oltre 1,3 mld di euro. Un altro pilastro per Carrefour Italia è la lotta agli sprechi in tutte le loro forme. L’azienda è attenta a combattere il food waste, sia con iniziative legate alla gestione virtuosa di prodotti vicino alla scadenza nei punti di vendita, sia con attività per sensibilizzare il consumatore. Siamo stati tra le prime realtà del settore ad attivarci per promuovere i prodotti vicini alla scadenza in sezioni dedicate e a dare una nuova vita a eccedenze ancora commestibili, come il pane a fine giornata, trasformandolo in crostini o pangrattato. Carrefour Italia è stato il primo player della gdo ad affiancarsi a Too Good To Go, app innovativa che permette di acquistare magic box con prodotti in scadenza a prezzi vantaggiosi, riducendo inveduti e sprechi. Al momento sono coinvolti 507 store sul territorio nazionale e fino ad ora sono state vendute oltre 153.000 magic box ed evitando l’emissione di 382.500 kg di CO2.

Anche la tecnologia per noi di Carrefour è un importante strumento di accelerazione per innovarsi in ottica sostenibile: per questo è al centro di un altro progetto che ci sta molto a cuore nella difesa della biodiversità e in particolare nella protezione delle api. Dal 2017, con il progetto Bee-Api ci impegnamo per rendere le nostre filiere più green e rispettose delle api; da quest’anno, collaboriamo con la startup 3Bee, che ha sviluppato dispositivi speciali per gli apicoltori chiamati Hive-Tech, sistemi intelligenti di diagnostica e monitoraggio degli alveari. Abbiamo aderito al loro programma Pollinate the Planet, finanziando l’installazione dei primi 20 sistemi di monitoraggio su alveari del territorio italiano, per 1.2 milioni di api protette e 1.2 miliardi fiori impollinati. Infine, ci impegnamo costantemente per diffondere nei consumatori una maggiore consapevolezza aiutandoli nella scelta di modelli di consumo sostenibile. Nel 2020 abbiamo lanciato, a livello di gruppo, la prima Settimana della Transizione Alimentare, durante la quale abbiamo promosso 19 prodotti di altrettante industrie di marca, selezionati per le loro caratteristiche green. Con le aziende abbiamo firmato un vero e proprio patto di impegno e di responsabilità, con l’obiettivo di estendere il più possibile tra gli attori della grande industria alimentare il concetto di produzione sostenibile. Per il 2021 abbiamo l’obiettivo di ampliare ulteriormente questo progetto, aumentando il numero di prodotti proposti nelle diverse categorie e coinvolgendo anche i produttori locali.

Crediamo che l’evoluzione dei sistemi alimentari in chiave responsabile sia un percorso inevitabile, che non deve fermarsi di fronte agli ostacoli, ma deve rappresentare un impegno imprescindibile. Siamo convinti inoltre che la gdo abbia un ruolo centrale e di guida per l’intera filiera e per questo ci proponiamo come i leader di questa transizione green.