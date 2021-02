Speciale White Paper – GDO: dall’ordine alla consegna, senza ritardi

Utilizzando IoT, Blockchain e Intelligenza Artificiale, i processi aziendali sono potenziati soprattutto in ambito logistico

Le tecnologie digitali emergenti costituiscono un power set in grado di aprire una nuova fase di efficienza e efficacia di molteplici processi aziendali. In particolare sul versante logistico quale parte terminale della supply chain, gli avanzamenti possibili sono tangibili. È sufficiente considerare quale sia il livello di monitoraggio e controllo oggi conseguibile utilizzando la blockchain, una tecnologia che rende univoci tutti i flussi connessi alla logistica (elementi fisici, dati, elementi contrattuali, elementi di conformità e altro) e permette un efficientamento complessivo senza precedenti, anche in rapporto alle relazioni tra i diversi attori della filiera. Contestualmente, l’intelligenza artificiale applicata a processi e operations, restituisce informazioni e insight, spesso in real time, utili per la presa di decisioni immediate e per effettuare analisi predittive. Infine, l’applicazione estesa della tecnologia dello IoT (Internet of Things) unitamente alle reti 5G, rende l’intera supply chain e la logistica associata sempre connessa e visibile. Tutto ciò apre le porte all’approccio della Smart Logistic in cui sono centrali quattro nuovi paradigmi di gestione:

Analisi

Visibilità in Real Time

Collaborazione

Esecuzione

Tutto questo si traduce in un nuovo modello di gestione dove emergono anche altri elementi di efficientamento e competitività. Tra questi:

Digitalizzazione dei Ddt e Track&Trace

Delivery Control puntuale su tutte le attività e processi

Saving sulla gestione dei trasporti

Inoltre, ecco come è possibile trasformare la GDO grazie al digitale:

Gestire rapidamente possibili interruzioni della catena o picchi della domanda

Pianificare automaticamente carichi e scarichi per rendere lo smistamento merci più veloce

Tenere sempre le spedizioni sempre sotto controllo per gestire eventuali criticità

Seguire il trasporto di ogni prodotto con tecnologia Internet of Things

Per approfondire queste tematiche è possibile scaricare gratuitamente il White Paper:

SCARICA IL WHITEPAPER

IoT, Blockchain e Artificial intelligence Comincia l’era della Smart Logistics

I processi aziendali che possono essere potenziati grazie a Blockchain e AI Blockchain, un approccio univoco al monitoraggio dei flussi transazionali Il potenziale sprigionato da Supply Chain Insights Massima visibilità su Supply Chain Insights grazie alla Control Tower Outbound: la digitalizzazione dei DDT e l’efficacia del Track&Trace Risparmiare sulla gestione dei trasporti: le funzionalità della piattaforma InMovement

SCARICA IL WHITEPAPER