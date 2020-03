Spesarossa.it: invio farmaci a domicilio dalla propria farmacia di fiducia

Un servizio, in risposta all'emergenza #Coronavirus, grazie al quale i clienti possono farsi recapitare a casa i medicinali dal farmacista di quartiere

In periodo di quarantena, una delle preoccupazioni degli italiani è quella di uscire di casa per andare in farmacia o al supermercato. Per risolvere il problema, è stata sviluppata la piattaforma Spesarossa.it: si tratta di un servizio nato pochi giorni fa, che permette di farsi recapitare i medicinali a casa direttamente dalla propria farmacia di fiducia, piuttosto che generi alimentari dai punti di vendita di quartiere.

Le farmacie ed i negozi di vicinato interessati all'iniziativa, ovvero che intendono inviare i propri prodotti al domicilio dei clienti, devono semplicemente accedere al sito (www.spesarossa.it) e registrare la loro attività.

I consumatori, entrando nella piattaforma e senza bisogno di registrarsi, possono ordinare medicinali e alimentari presso i punti di vendita del quartiere o del paese.

L’obiettivo di Spesarossa.it è duplice: mira da un lato ad aiutare i negozianti locali a portare avanti il proprio lavoro, dall'altro a supportare la popolazione ad approvvigionarsi di quanto necessario senza dover uscire di casa.

"Ho dedicato gli ultimi 7 giorni e notti a sviluppare una piattaforma che potesse essere utile alle persone in questo momento di emergenza, per aiutare gli italiani a fare la spesa online - spiega Ivan Laffranchi, imprenditore ed informatico, nonché ideatore del progetto -. Già molti farmacisti, negozianti, ristoratori e sindaci si stanno dimostrando interessati e siamo operativi con i primi negozi".

Come funziona concretamente il servizio? Il consumatore deve selezionare la sua città ed il negozio di riferimento, quindi inserire gli articoli desiderati (che può anche dettare a voce su iPhone). Dopo questo passaggio, il cliente riceve un sms di conferma; il negoziante prende in carico la sua spesa per poi consegnargliela direttamente a domicilio.

La piattaforma consente ai commercianti anche di scaricare delle immagini personalizzate del servizio da condividere con i clienti su Whatsapp e Facebook per comunicare il servizio di consegna.