Sushi Excellence si dota di cucina centrale

Nato con Sushi Excellence nel 2017, il successo ha portato il gruppo ad inaugurare ad aprile di quest’anno un nuovo sito produttivo di 1.200 metri quadrati di superficie.

A Fonte Nuova di Roma ha sede e si sta potenziando sempre più il quartier generale dei sapori del Giappone. Una distribuzione interamente su base nazionale, ma che già pensa con prontezza al mercato estero. Il fatturato è prevalentemente prodotto in gdo (52%), la rimanente parte viene realizzata con i corner (39%), il canale horeca (5%) e quindi anche le vendite dirette a privati (4%).

Amministratore unico dei marchi Sushi-Away (per la produzione e distribuzione del prodotto confezionato) e di Sushi Excellence (per la gestione dei sushi corner presso il retail), Emiliano Lucarelli, racconta come si è sviluppata in questi ultimi anni l’attività aziendale e quali sono gli obiettivi e le strategie nel periodo. “Il nuovo centro ci pone assolutamente all’avanguardia sul territorio nazionale, non solo per capacità produttiva e standard qualitativi di produzione. Ad oggi, siamo presenti sul mercato a livello nazionale con il marchio Sushi-Away, presente già dal 2007 nelle principali catene italiane. Con Conad Nord-Ovest stiamo portando avanti un discorso di ulteriore potenziamento. Siamo presenti nelle principali catene del Lazio, a partire da doc*Roma, Superelite, Pim, Ipertriscount, non-ché in diversi punti di vendi-ta delle insegne Pam e Carrefour. Come collaborazioni a progetto, annoveriamo inoltre aziende primarie del mondo horeca, quali Autogrill, Lafardere e MyChef”.

L’assortimento si posiziona in una fascia di mercato medio-alta. “Abbiamo da sempre impegnato tutte le nostre risorse costantemente al fine di realizzare dei prodotti di alta qualità e fortemente appetibili al fine di garantire al meglio la soddisfazione dei nostri consumatori”. I due marchi sono stati lanciati a dieci anni di distanza l’uno dall’altro. Oggi annoverano a catalogo un’ampia gamma di referenze.

“L’assortimento -chiarisce Emiliano Lucarelli, introducendo il discorso ai nuovi lanci in arrivo è composto in prevalenza da sushi fresco, confezionato in diversi for-mati e grammature, al fine di poter soddisfare le differenti esigenze dei consumatori”. Si parte dalle confezioni snack di circa 200 g, fino ad arrivare alle confezioni party/famiglia da oltre 1 kg, contenenti una trentina di pezzi. “Riguardo alle novità, proprio in queste settimane, stiamo lanciando sul merca-to delle specialità: una confezione realizzata esclusivamente con salmone 100% scozzese e un rolls aromatizzato al tartufo. E nuovi prodotti di gastronomia, che fuoriescono dal mondo sushi”.

Per informazioni clicca qui