Svicom comunica e crea comunità con Radio Shopping Live

Ci saranno ulteriori sviluppi nel corso del 2021, con un'evoluzione che coinvolgerà in modo sempre più diretto clienti, operatori e follower. La radio diventa un veicolo per promuovere iniziative uniche, come avvenuto nel periodo dello scorso Natale con la diffusione di brani registrati in collaborazione con l’Accademia della Musica. Grazie a Radio Shopping Live è possibile trasmettere messaggi speciali e unire storie e persone a distanza, come nell'iniziativa in programma per San Valentino in cui sarà possibile inviare dediche d'amore che dai social arriveranno in tutta l'Italia, attraversando il Paese con un messaggio personalizzato che diventerà parte di una playlist unica che sarà diffusa in tutti i centri il 14 febbraio.

Il palinsesto è sviluppato e redatto in collaborazione con Cube Comunicazione, agenzia che vanta al proprio interno programmatori musicali e autori radiofonici con esperienza decennale e si avvale, per il progetto, di speaker di fama nazionale e creatori di contenuti radiofonici (radio content creator) impegnati quotidianamente nelle programmazioni del primo cluster di centri commerciali, gestiti da Svicom, che hanno introdotto il nuovo servizio di accoglienza.