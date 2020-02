Svicom potenzia la sua leadership con Agire

Con l’acquisizione del ramo retail di Agire Gruppo IPI, Svicom diventa un gruppo con 120 addetti e un portafoglio di 60 asset

Svicom, società specializzata nella gestione e commercializzazione di centri commerciali, ha comunicato oggi l'acquisizione della divisione retail di Agire (Gruppo IPI), la ex Arcotecnica, che comprende mandati di gestione di 17 asset fra centri e parchi commerciali per lo più ubicati nel Nord Italia.

Con questa operazione si consolida la leadership di Svicom nel settore dei servizi immobiliari in ambito retail. Salgono a 60 gli asset in gestione, dislocati sull’intero territorio nazionale, per una Gla complessiva di oltre 1.200.000 mq. Si rafforza l’organizzazione e cresce il team, che sale a 120 persone, grazie all’ingresso delle nuove professionalità provenienti da Agire.

"Siamo orgogliosi di inaugurare il 2020 con questa importante acquisizione, un’ulteriore tappa di un percorso di crescita e di espansione che prosegue ininterrottamente dal 1996, anno di nascita di Svicom -commenta Fabio Porreca, fondatore e Chairman di Svicom-. Il desiderio di mettere a disposizione di nuovi clienti la nostra esperienza, di misurare su nuovi centri le nostre competenze, di sperimentare nuovi percorsi di valore è la motivazione che ci spinge ogni giorno a impegnarci con passione e dedizione. Ed è anche il nostro tratto distintivo".

"Pensiamo con fierezza di poterci collocare tra i principali e più dinamici player del retail real estate italiano e grazie a questa acquisizione e a nuovi mandati in arrivo consolideremo ulteriormente la nostra posizione con la peculiarità di essere l'unica realtà indipendente e completamente italiana, più capace quindi di essere efficace, pragmatica e flessibile al cambiamento –prosegue Alberto Albertazzi, Ceo di Svicom–. La nostra organizzazione beneficerà di un salto dimensionale e professionale, ampliando anche la nostra presenza sul territorio in regioni dove ad oggi non eravamo massicciamente presenti".