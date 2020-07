Gli immobili sono dislocati soprattutto in Veneto ed Emilia Romagna: oltre la metà sono ancorati a punti di vendita alimentari di Coop Alleanza 3.0

Venticinque condomini, tra piccoli centri e parchi commerciali, sono entrati a far parte del portafoglio Svicom, che consolida così la propria offerta di servizi nella gestione di asset in ambito retail.

I condomini saranno gestiti da Svicom Gestioni condominiali srl, newco controllata al 100% da Svicom, attraverso una squadra di building manager che opererà in sinergia con altre divisioni aziendali e si avvarrà delle competenze degli specialisti nei seguenti ambiti: property, tecnico, legale, leasing, marketing, digital.

Dislocati soprattutto in Veneto ed Emilia Romagna, oltre la metà dei complessi commerciali vede la presenza dei supermercati e ipermercati Coop Alleanza 3.0 come ancora alimentare.

Con questi nuovi incarichi Svicom rafforza il suo portafoglio di asset raggiungendo gli 85 immobili gestiti in tutta Italia.

"Alla base del nostro operato c'è sempre la garanzia di un approccio mirato e pragmatico nei processi di gestione e valorizzazione degli asset, indipendentemente dalla loro natura -commenta Letizia Cantini, direttore generale di Svicom-. Grazie alla flessibilità che ci contraddistingue siamo in grado di offrire la nostra esperienza e specializzazione per diverse tipologie di asset puntando alla loro massima valorizzazione. Ampliare, diversificare e rimodulare la nostra offerta di servizi a 360 gradi è oggi più che mai importante. Vogliamo continuare ad affermarci come il partner strategico ideale per la gestione degli immobili retail".