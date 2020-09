Cresce il portfolio in ambito High Street Retail, gestito da Svicom, grazie alla fiducia espressa da M&G Real Estate, con i quattro mandati di property management progressivamente affidati. M&G Real Estate è una delle 25 società di gestione di fondi immobiliari più importanti a livello globale, con un patrimonio immobiliare del valore di circa 37 miliardi di euro, allocato tra Europa e Asia.

Gli immobili affidati in gestione a Svicom sono tutti nell’area metropolitana di Milano e Padova, e sviluppano complessivamente una Gla di oltre 72.000 mq. Al primo mandato, per la gestione del progetto a Milano in via Torino 29/37 (Milano), sono seguiti, sempre nell’area milanese, gli incarichi per i complessi di via Pola 9/11 e via Lodovico il Moro 26, e viale Europa 15 a Vescovana (Pd).

Già dal 2015, Svicom ha iniziato un graduale processo di diversificazione delle tipologie di beni immobiliari gestiti, puntando l'attenzione sugli immobili di ambito high street retail e più recentemente sui condomini commerciali. Un percorso possibile grazie all'esperienza nell'immobiliare commerciale e allo sviluppo di nuove competenze, tecniche e gestionali nel building management.