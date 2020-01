Swiffer cambia tone of voice nella nuova campagna

Nuovo linguaggio comico con la complicità della testimonial Luciana Littizzetto, per intercettare il trend domestico della pulizia veloce

Uno spot firmato da Luca Lucini e con il volto della comica Luciana Littizzetto, per una campagna visibile su tv, web e nei punti di vendita a partire da gennaio 2020. Questo il nuovo investimento in comunicazione di Swiffer, che punta così a riconfermare il proprio posizionamento come alleato della pulizia domestica rapida, un trend che l'azienda prevede in crescita.

Il messaggio è: «Basta faticare, inizia a swifferare!», il tutto condito da battute in linea con lo stile "eroico" della testimonial torinese. Una figura scelta per i suoi tratti espressivi (ma anche estetici) pragmatici e realistici, con indirizzo al target femminile. Il focus è sulla praticità e sulla soluzione immediata a fronte della mancanza di tempo.

CREDITS

Agenzia creativa: Wunderman Thompson Italia

Casa di produzione: Castadiva Pictures Milano

Executive Producer: Fabio Nesi

Regista: Luca Lucini e Cinzia Pedrizzetti

Direttore della fotografia: Manfredo Archinto

Pianificazione media: Carat Italia

Ufficio stampa: SaFe Communications