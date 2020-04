Swisse, brand dell’integrazione alimentare, supporta la Croce Rossa

L’azienda dona all’organizzazione una vasta scorta di integratori, che verranno distribuiti a diversi comitati dell’ente operanti in Lombardia

Swisse​, brand australiano operante nel settore degli integratori alimentari, ha deciso di sostenere il​ progetto “Tempo della Gentilezza” della Croce Rossa Italiana​, per cui migliaia di volontari si stanno impegnando per portare sostegno e assistenza alle persone, attraverso servizi di utilità quotidiana, come la consegna di spesa a domicilio, di farmaci e integratori e di beni di prima necessità.

Swisse ha dato il suo contributo al progetto ​donando molti prodotti​: volontari e operatori della Croce Rossa Italiana hanno già ritirato il carico di integratori Swisse Entero Balance e Swisse Magnesio e Potassio, che verrà distribuito nei prossimi giorni a diversi comitati CRI della Lombardia, impegnati in prima linea per sostenere la popolazione nel corso di questa emergenza.

“​Noi di Swisse da sempre ci impegniamo per sostenere e aiutare il benessere delle persone. In un momento di grande difficoltà come quello in cui ci troviamo, è importante che ognuno di noi si impegni e faccia il possibile per il bene di tutti – osserva Stefano Palazzoni, general manager di Swisse -. Come azienda abbiamo voluto dare il nostro sostegno alla Croce Rossa Italiana e a tutti i suoi volontari che ogni giorno sono in prima linea per aiutare chi ha più bisogno”.

Swisse è parte di H&H Group (Health&Happiness), gruppo quotato a Hong Kong. Da luglio 2018, il gruppo si occupa direttamente di tutte le attività di distribuzione e promozione dei prodotti Swisse. Oggi Swisse, brand sinonimo di benessere fisico e mentale, è presente sul mercato con prodotti che rispondono a differenti esigenze nutrizionali: integratori multivitaminici, integratori per esigenze specifiche e integratori di bellezza.