Temakinho, tocco nippo-brasiliano a Torino

Temakinho apre il secondo ristorante all'interno di un grande magazzino La Rinascente: questa volta a Torino

Fra le varie insegne di gruppo Cigierre, Temakinho -la formula ristorativa che abbina saperi/sapori/suoni della cucina giapponese con le specialità della tradizione brasiliana (il claim internazionale è "Japanese food, Brazilian way)- è una delle più originali e innovative. Per ora i i ristoranti sono concentrati numericamente a Milano dove Temakinho ha aperto 5 locali, in zona Magenta, Duomo-Diaz, Navigli, Brera e Ticinese. Da pochissimi giorni ha debuttato sulla piazza di Torino, inaugurando un ristorante di 250 mq al piano terra de La Rinascente di via Lagrange, non lontano dalla stazione di Porta Nuova, una delle strade pedonali care ai torinesi che vogliono fare shopping, aggiungendo così una location metropolitana in forte ascesa, dopo le aperture di Milano, Roma e Firenze. Il locale torinese sarà arricchito, nella bella stagione, da un dehors proprio su via Lagrange,. È il secondo ristorante che Temakinho apre nel circuito dei department store La Rinascente, dopo il locale di via del Tritone a Roma. Nella Capitale, la catena conta oggi 3 locali.

In tutto sono dunque 10 locali in Italia cui si aggiungono i due a Londra e gli altri due a Ibiza e Formentera.

Temakinho viene ancora largamente percepito, soprattutto da chi non l'ha mai provato, come ristorante giapponese; in realtà, il posizionamento è ben più articolato, anche se più difficile da narrare: copre tutte le esigenze ristorative della giornata, dalla colazione al brunch, dal pranzo alla cena. Nei menù Temakinho troviamo quindi, in estrema sintesi, panetteria e pasticceria tradizionale e ibrida (per esempio, croissant con ripieno di maracuja), frullati, torradas (toast salati, con uova, salmone, avocado), ma anche caffetteria e bevande alcoliche (birre brasiliane in primis) e analcoliche con trionfo di frutta, a partire da quella brasiliana, come maracuja e goiaba, che sono già gusti abbastanza diffusi anche nelle nostre gelaterie.

No items found