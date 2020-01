Tetra Recart®: praticità e protezione per alimenti e ambiente

Questa consapevolezza si esplicita nella scelta quotidiana di portare in tavola solo cibo sano e di qualità, in una confezione sostenibile: nel report sulle tendenze dei consumatori rilasciato in questi giorni da Tetra Pak si evidenzia che il 43% dei consumatori afferma che sono maggiormente disposti ad effettuare un acquisto se l'imballaggio è sostenibile.

Le caratteristiche di Tetra Recart® non lasciano dunque spazio a dubbi: la carta con cui le confezioni sono realizzate deriva da foreste certificate FSC® (Forest Stewardship Council™) e altre fonti controllate: è quindi ottenuta dal legno di foreste gestite responsabilmente. Dalla materia prima alla produzione dei contenitori, fino alla gestione dei rifiuti, le emissioni di carbonio di Tetra Recart® risultano inoltre cinque volte inferiori rispetto a quelle di lattine e vetro.

La sostenibilità è una costante in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto, logistica compresa. Le confezioni Tetra Recart® sono facili da trasportare grazie alla loro forma e al peso ridotto: più confezioni sullo stesso pallet, meno autocarri per strada, minori emissioni di CO 2 .

Ulteriore valore aggiunto? La praticità: occupa poco spazio in dispensa e non necessita di strumenti per essere aperta.