Unieuro, calo dei ricavi fisici, ma boom dell’online

La categoria Grey (52,1% dei ricavi totali) –telefonia, tablet, information technology, accessori per la telefonia, macchine fotografiche, nonché tutti i prodotti tecnologici indossabili– ha generato ricavi per 223,6 milioni di euro, in calo contenuto (-8%) rispetto ai 243 milioni del corrispondente periodo dell’esercizio precedente: questa categoria ha beneficiato dei forti trend di consumo sottostanti, sorti in reazione all’epidemia e legati al lavoro e allo studio da remoto nonché, in generale, alla necessità di connettersi e comunicare in un periodo prolungato di isolamento forzato.

I White (25,6% dei ricavi totali) -cioè elettrodomestici di grandi dimensioni (Mda) quali lavatrici, asciugatrici, frigoriferi o congelatori e fornelli; piccoli elettrodomestici (Sda) come aspirapolveri, robot da cucina, macchine per il caffè, e tutta la climatizzazione- hanno generato 109,8 milioni di euro di ricavi, -15,9% rispetto ai 130,6 milioni del corrispondente periodo dell’esercizio precedente. La performance, di poco inferiore a quella del fatturato nel suo complesso, ha risentito del calo di vendite di grandi elettrodomestici quali lavatrici, frigoriferi e asciugatrici, il cui acquisto è più legato all’esperienza in negozio. I piccoli elettrodomestici hanno invece tratto vantaggio dalle necessità enfatizzate dal lockdown, tra cui la preparazione domestica dei cibi e la pulizia della casa.

Calo (-28%) anche per i Brown (13,4% dei ricavi), che comprendono televisori e relativi accessori, dispositivi audio, dispositivi per smart Tv, accessori auto e sistemi di memoria, e che ha registrato ricavi totali per 57,6 milioni di euro, rispetto agli 80 milioni precedenti. Il decremento interessa principalmente le vendite di televisori, impattate tra l’altro dal rinvio di eventi sportivi imposto dal Covid.

In controtendenza gli altri prodotti (4,6% dei ricavi totali), ossia settore entertainment e articoli non compresi nel mercato dell’elettronica di consumo come gli hoverboard o le biciclette: questa categoria ha registrato un aumento dei ricavi (+1,7%) a 19,9 milioni di euro. Il segmento entertainment, comprendente console e videogiochi, ha trainato le vendite in una fase caratterizzata dalla ricerca del massimo comfort casalingo.