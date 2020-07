Unieuro e Develon insieme in nuovi servizi digitali

Unieuro -che non ha bisogno di presentazione, visto che è una delle più note catene retail di elettrodomestici ed elettronica di consumo- e Develon, azienda italiana specializzata in servizi e piattaforme digitali integrate, hanno collaborato alla realizzazione del progetto che supporta le nuove modalità di assistenza alla clientela in corso di sviluppo in tutti i punti di vendita dell’insegna.

Unieuro ha raccolto la sfida di ripensare l'esperienza del cliente (customer experience) e individuare nuove forme di relazione con il cliente.

I primi due servizi, gratuiti e già attivi in tutti i punti di vendita, sono stati pensati per razionalizzare i flussi di clientela in negozio, in un momento storico in cui il distanziamento continua ad essere fondamentale: