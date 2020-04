Il consiglio di amministrazione di Unieuro, su proposta del Presidente Stefano Meloni e nell’ambito del pacchetto di misure di contenimento degli effetti dell’emergenza sanitaria in corso, ha deliberato la riduzione del 20% dei compensi dei consiglieri, per i mesi di aprile e maggio 2020.

Questa decisione segue la rinuncia integrale da parte dell’amministratore delegato Giancarlo Nicosanti Monterastelli alla propria retribuzione per i mesi di aprile e maggio nonché alla contestuale riduzione dello stipendio da parte dell’intero management aziendale (del 20% per i dirigenti apicali e del 10% per gli altri dirigenti e direttori di funzione), misure già annunciate il 30 marzo 2020.

Unieuro ha anche annunciato il rinvio, a momenti più idonei, della liquidazione della componente variabile dei compensi dei dirigenti e dipendenti di sede, degli area manager e dei direttori di negozio, ove maturata al raggiungimento degli obiettivi previsti per l’esercizio 2019/20. Tale iniziativa è coerente con le misure recentemente adottate in risposta all’emergenza sanitaria in corso.