Unieuro, Stefano Meloni è il nuovo presidente del Cda

Il consiglio di amministrazione (cda) di Unieuro SpA (UNIR alla Borsa di Milano) ha nominato all’unanimità Stefano Meloni nuovo presidente.

Cooptato il 20 febbraio insieme ai neo consiglieri Michele Bugliesi e Paola Galbiati, Meloni era già stato membro indipendente del cda Unieuro dal 2016 al 2019.

Laureato in economia e commercio all’Università Bocconi di Milano, dove ha svolto attività di docente in finanza straordinaria, Meloni ha mosso i primi passi della sua carriera nel 1970 in Citibank N.A., fino a diventare direttore generale nell’area Capital Markets e successivamente direttore generale delle attività di Citibank Italia.

Dopo aver creato e diretto la banca d’affari e servizi finanziari Eptaconsors, è stato direttore generale del Banco di Sardegna e di Montedison fino a ricoprire la carica di presidente e direttore generale di Gruppo Eridania Béghin-Say.

Nel 2001 ha fondato Hedge Invest Sgr, di cui è stato presidente fino al 2010, mentre dal 2002 al 2004 è stato vice presidente esecutivo di Ferrero International Lussemburgo e vice presidente esecutivo di P. Ferrero & C. Alba.

Nel 2004 ha fondato Valore Reale Sgr, di cui è stato presidente sino al 2013. È stato anche, fino al 2007, senior advisor per l’Italia di CVC Capital Partners; fino al 2014 presidente di Ggp (ex-Castelgarden) e fino al 2017 di Sardex. Attualmente è senior advisor di Early Bird, fondo di venture capital lussemburghese per investimenti in Europa Centrale e in Turchia.

È stato membro del consiglio di amministrazione di società italiane e internazionali, molte delle quali quotate, come Banca Mercantile, Barclays Private Equity, Bonifiche Ferraresi, Burgo, Edison, La Fondiaria Assicurazioni, Milano Assicurazioni, Polynt, oltre che di Banque de France e del Cmf (Conseil des Marchés Financiers).

Meloni è stato anche consigliere di Abi e membro di commissioni tecniche in seno alla stessa.

Oltre a sedere nel cda Unieuro, Meloni presiede attualmente i consigli di Melpart, Populonia Italica e Populonia Green Park, Samso.