Algida e Croce Rossa Italiana insieme per le famiglie bisognose

Volontari uniti per consegnare 1.500 pacchi con beni alimentari di prima necessità alle persone in difficoltà in Puglia, Sicilia e Sardegna

Volontari del team Algida (Unilever) e della Croce Rossa italiana hanno operato insieme per consegnare 1.500 pacchi con beni alimentari di prima necessità a famiglie bisognose residenti in Puglia, Sicilia e Sardegna. I collaboratori Algida si sono dunque trasformati in "gelatai on the road" per distribuire dolci e gelati alle famiglie in difficoltà, insieme ai pacchi con gli altri generi alimentari.

Un'iniziativa per l'estate che segue all'impegno di Algida già attivato nell'ambito dell’emergenza, con distribuzione a volontari e a personale medico sanitario oltre 100.000 tra snack dolci e gelati. La consegna dei pacchi solidali è invece attualmente in corso in questi giorni nelle tre regioni del Sud Italia, fra le più problematiche a livello socio-economico.

Anche Unilever Italia aveva avviato una collaborazione con Croce Rossa Italiana già nei primi giorni dell’emergenza, con la donazione di oltre 25 mila prodotti presidio medico-chirurgici Lysoform, utili alle necessità di igiene e disinfezione nelle quotidiane attività di volontariato e di supporto alle strutture sanitarie nazionali svolte da Croce Rossa Italiana.