Valmontone Outlet amplia il mix merceologico e dei servizi

Valmontone Outlet apre al pubblico nel 2021 (seconda metà) l'extension che porterà a 46.000 mq la Gla totale e a 200 i negozi, compreso un centro medico

La fase 4 dell'ampliamento di Valmontone Outlet, uno dei più grandi villaggi outlet d'Italia (40.000 mq attuali, 180 punti di vendita e una food court di 3.000 mq, inaugurata nel 2016, la prima in un Outlet Village), si concluderà nel 2021 e sarà inaugurata nel 2° semestre. Il cantiere si trova nella zona esterna (ingresso Est). Con investimento complessivo di 15 milioni di euro, è uno tra i progetti più rilevanti in Italia nel 2020. Nasce dalla sinergia tra la proprietà, DWS, e la società di gestione, la bresciana Promos.

L'ampliamento porterà a 46.000 mq la Gla totale del centro e a 200 il numero di punti di vendita, con aggiunta di 200 posti auto coperti e un nuovo ristorante con terrazza che si aggiunge all’offerta gastronomica già rappresentata da 13 locali di ristorazione.

La nuova area si estende su 6.000 mq, incrementando del 20% l’attuale superficie (Gla). Darà spazio a 20 nuove insegne, con mix merceologico complementare all'attuale, e nuove zone verdi piantumate con specie autoctone.

Per la prima volta in un Outlet Village italiano sarà inserita un’area dedicata alla salute: l’ampliamento prevede infatti 1.000 mq adibiti a centro medico polifunzionale.

Valmontone Outlet che, dall’apertura ad oggi ha registrato oltre 90 milioni e 400 mila visitatori, con i 7.400.000 rilevati nel 2019, è il più frequentato Factory Outlet italiano, nonché uno tra i più visitati anche a livello europeo.

"Valmontone Outlet è per il nostro gruppo un asset molto importante e strategico e questo nuovo progetto ne è la conferma –commenta Giuseppe Colombo, Responsabile Real Estate Italia di Dws. Nonostante lo scenario complesso che stiamo vivendo e in un contesto di business così sfidante, abbiamo deciso di intraprendere la strada dello sviluppo, incentivati anche degli ottimi risultati che il Centro ha sempre e costantemente registrato. Numeri eccezionalmente positivi confermati, sin da subito, alla riapertura post lockdown e tutt’oggi ancora in crescita. Da sempre crediamo che crescita e rinnovamento siano alle basi del business nel settore retail e proprio ora, soprattutto in questo periodo di crisi, siamo ancora più convinti che non fermarsi ma continuare ad investire sia la strada corretta da percorrere".

Architettura

L’architettura a cura di Lombardini 22 avrà caratteristiche che si discostano dai tipici outlet, evidenziata fin dall’ingresso dal portale per poi svilupparsi, lungo le vie dell'Outlet centre, con pensiline in legno, ampie zone porticate, grandi vetrine e spazi verdi.

Profili: chi sono Promos e DWS

Fondata nel 1990 dall’attuale Presidente Carlo Maffioli, affiancato oggi dai figli Filippo e Tomaso, la bresciana Promos ha contribuito a sviluppo, crescita e promozione di numerosi progetti commerciali di grande attrazione, in Italia e all’estero, diventando una delle aziende leader negli Outlet con oltre 450 negozi in gestione. Negli ultimi 15 anni, ha promosso 9 strutture, sviluppate e gestite in Italia, per un totale di oltre 1.500 negozi e 300.000 mq pari al 40% del mercato totale.

Con 759 miliardi di euro di patrimonio in gestione (al 30 settembre 2020), DWS Group GmbH & Co. KGaA (DWS) è uno dei protagonisti mondiale dell'asset management, con collaboratori di 35 nazionalità in 22 Paesi e oltre 75 lingue parlate.