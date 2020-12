Valsoia: accordo con Weetabix per distribuire in Italia i cereali Oreo O’s

Le due aziende hanno perfezionato l'accordo per la distribuzione sul mercato italiano dei cereali Oreo O's

La collaborazione tra la società Valsoia, specializzata in prodotti per l’alimentazione salutistica, quotata sul mercato Mta gestito da Borsa Italiana, e Weetabix Ltd, azienda inglese controllata da Post Consumer Brands LLC, perfeziona l'accordo mirato alla distribuzione in esclusiva sul territorio italiano dei cereali per la prima colazione a marca Oreo O's, concessa in licenza da Mondelez International, titolare del marchio.

L'accordo sarà attivo dal 1° gennaio 2021 e, stando alle previsioni, potrebbe far superare i 4 milioni di euro al consumo nei primi anni di distribuzione.

“Oreo è uno dei marchi di maggior valore a livello mondiale e ha fortemente contribuito alla crescita di ogni categoria in cui è entrato nel corso degli anni -commenta Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente di Valsoia spa-. L'ingresso nel segmento cereali si preannuncia pertanto di grande interesse per la crescita di questo mercato, anche a seguito degli ottimi risultati già conseguiti nel mercato americano".