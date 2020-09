Valsoia, azienda italiana leader nella produzione e commercializzazione di prodotti alimentari salutistici, partecipa il 24 settembre 2020 all’Ismo‐Italian Stock Market Opportunities.

L’evento, organizzato da Intesa Sanpaolo, ha l’obiettivo di promuovere l’incontro tra gli investitori istituzionali italiani e i rappresentanti di alcune società di media e piccola capitalizzazione che rappresentano l’eccellenza italiana, quotate in Borsa Italiana sul mercato Mta e mercato Aim. Per questa edizione, gli incontri saranno organizzati in modalità remota.

L’Ad e dg, Andrea Panzani e il Cfo, Nicola Mastacchi presenteranno ai delegati delle società di investimento i principali risultati economico-finanziari del primo semestre 2020 che hanno evidenziato una buona crescita dei ricavi (+17,2%, di cui export +43,9%) rispetto al primo semestre 2019, e un utile balzato del +52,7% sul pari periodo 2019.

"Siamo come sempre lieti di incontrare gli investitori sia per commentare i risultati di una semestrale positiva, maturata nell’ambito di un periodo così delicato per i mercati, sia per dare informazione circa le strategie della nostra società -commenta Andrea Panzani-. Nei meeting presenteremo i progetti in corso tra i quali quello inerente all’ingresso nel mercato degli integratori alimentari con un'innovativa linea di prodotti naturali e 100% vegetali a marca Valsoia dedicati al canale gdo. Commenteremo inoltre il positivo andamento delle vendite all’estero che contribuiscono a fare dell'internazionalizzazione uno dei pilastri della nostra strategia di crescita futura".