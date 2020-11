Valsoia, ricavi in crescita nei primi nove mesi

Andamento in crescita per Valsoia nei primi nove mesi del 2020: 64,3 milioni di euro rispetto ai quasi 57,5 del pari periodo 2019: la variazione positiva sfiora il 12% (+11,9%).

Dopo l’incremento delle scorte alimentari e dei consumi durante i mesi di confinamento (lockdown), Valsoia segnala una crescita dei fatturati Italia anche nel trimestre luglio-settembre 2020.

Le vendite all’estero proseguono a ritmi sostenuti (+34,6%), mentre l’andamento delle singole divisioni Italia vede un miglioramento dei ricavi (+16,4%) per le marche Food (Santa Rosa, Dietetic e Weetabix); per le linee salutistiche (+6,6%), e in particolare per bevande (+5,8%), gelati (+9,3%), e sostitutivi vegetali della carne (+19,1%).