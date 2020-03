“Vendere online” offre un kit di supporto eCommerce alle pmi

In tempi di coronavirus la società di sole donne specializzata nel business online regala consulenze e promozione su Google

“Vendere on Line”, società tutta al femminile che ha come focus l’aiutare le aziende a sviluppare il business nel web, si attiva come attore di supporto in tempi di coronavirus. La start-up, che vede al timone Erika Pagin e Lara Mazzon, offre in particolare alle pmi "un kit" di consulenza e promozione gratuita su Google.

Nello specifico, "Vendere online" regalerà 200 euro “cash” da investire in spot online a chi partirà con un progetto di vendita o su Facebook, o sul web con la modalità “click & collect”, ossia “ordina online e ritira in negozio”, o su Amazon con l’apertura di un negozio dedicato.

Il momento è quanto mai propizio, considerato che gli italiani in questi giorni stanno usando internet e social network in modo eccezionale. Stando a dati Audiweb, gli utenti unici giornalieri dei principali siti di informazione sono cresciuti (+48%) come pure il numero di sessioni totali (+63%). I siti di eCommerce sono letteralmente esplosi, chi propone la spesa online e la consegna a domicilio è intasato.

“Si pone quindi un problema per le aziende che non stanno al passo col cambiamento in atto”, spiegano Pagin e Mazzon: “Il nostro vaccino contro i danni del coronavirus all’economia è il web. Abbiamo per questo istituito una task force all’interno dell’azienda, che ha elaborato un kit di sopravvivenza per gli imprenditori: saranno le vendite online a salvare i commercianti in questo periodo di chiusure forzate. Sul nostro sito www.vendereonline.net è spiegato come vogliamo aiutare gli imprenditori in questo periodo di crisi”.