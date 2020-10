Si deve all'online il rialzo delle vendite al dettaglio nel mese di agosto: l'eCommerce cresce del 36,8% confermando un trend già consolidato nel 2020

I dati Istat relativi al commercio al dettaglio per il mese di agosto 2020 sono chiari: la dinamica dei consumi è ancora debole, con vendite a valore aumentate di un soffio (+0,8%) rispetto ad agosto 2019. L’alimentare incrementa di poco (+0,6%), e molto meno del non food (+1,1%).

"Il lieve rialzo delle vendite al dettaglio registrato da Istat nel mese di agosto è imputabile a un’ulteriore avanzata dell’eCommerce –commenta Carlo Alberto Buttarelli, direttore ufficio studi di Federdistribuzione -. Su base tendenziale il commercio elettronico guadagna il 36,8% confermando il trend in crescita a doppia cifra registrato lungo tutto l’anno 2020".

"Se analizziamo le differenti tipologie di esercizi fisici possiamo osservare una crescita molto contenuta nel canale supermercati e un trend negativo di ipermercati e negozi tradizionali. E per quanto riguarda il settore non alimentare, anche i saldi non hanno generato un effetto significativo -prosegue Buttarelli-. Pare evidente che il commercio elettronico confermi la sua importanza per una fascia di consumatori e, già da tempo, le imprese distributive stanno destinando crescenti risorse per offrire, in una logica multicanale, le migliori soluzioni al cliente finale. Continuare a garantire pluralità al mercato e rispondere tempestivamente alle mutevoli esigenze d’acquisto è un obiettivo primario per le aziende della distribuzione".

Per Federdistribuzione i dati odierni rimarcano la necessità di mantenere alta l’attenzione sul commercio e in particolare sulle reti di negozi fisici: un comparto vitale per la ripartenza economica del Paese, principale motore dei consumi delle famiglie e sostegno di intere filiere produttive, oltre che generatore di indotto, investimenti e occupazione direttamente sul territorio.