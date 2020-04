Viessmann produce anche ventilatori polmonari e dispositivi medici

#Coronavirus: Non solo sistemi di riscaldamento e condizionamento, l'azienda converte linee produttive in gamme medicali

Nell’ottica di dare il proprio apporto nella lotta al Covid-19, la multinazionale tedesca Viessmann ha convertito una parte degli impianti di produzione così da realizzare, accanto alle soluzioni per la climatizzazione e la produzione di energia, anche ventilatori, unità di terapia mobili, maschere facciali e disinfettanti.

"Tutte le idee provengono dai nostri team – spiega Markus Klausner, direttore tecnico della divisione climate solutions di Viessmann -. Dietro alle nostre proposte ci sono grande abilità ingegneristica, attenzione ai dettagli ed elevata affidabilità”.

Disinfettanti e maschere per la respirazione sono già stati donati agli ospedali e alle case di cura del locale distretto Waldeck-Frankenberg. I ventilatori vengono sviluppati in stretta collaborazione con i medici del Luisenhospital, l'ospedale universitario della facoltà di medicina.

Una delle linee di produzione di caldaie murali a gas presso la sede centrale dell'azienda ad Allendorf (Eder), nell'Assia settentrionale, è stata convertita nel giro di pochi giorni in gamme di dispositivi medici. È stato possibile sviluppare un ventilatore semplificato in così poco tempo grazie al design stesso delle caldaie murali a gas. Da un lato, molti componenti di questi generatori di calore, come il collegamento elettronico del gas e dell'aria, potevano essere adattati per il ventilatore; dall'altro lato, Viessmann dispone di un impianto di produzione estremamente flessibile, in grado di essere adattato alle nuove esigenze in breve tempo.

Gruppo Viessmann (con sede nell’area Eder, nel land tedesco dell’Assia) è player di riferimento, a livello internazionale, nella produzione di sistemi per il riscaldamento e condizionamento dall’ambito residenziale all’industriale, oltre che di sistemi per la refrigerazione. La multinazionale è presente in 74 Paesi con circa 12.300 dipendenti e 22 siti produttivi, e sviluppa un fatturato di 2,65 miliardi di euro.