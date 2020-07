Virosac si riposiziona come specialista di ecologia domestica

Un nuovo payoff che accompagna due nuove linee di prodotto e supporta l'identità del brand enfatizzandone il lato sostenibile

In linea con la crescente richiesta da parte dei consumatori di sicurezza e sostenibilità, Virosac si presenta sul mercato con due nuove linee di prodotto che rispondono a questi valori, accentuati anche lato comunicazione e immagine di brand. Le due gamme di dispositivi di protezione e prevenzione, denominate "Tutto in sicurezza" e "Back to school", si focalizzano sulla "salute di tutta la famiglia" e una connotazione bio.

Il nuovo pay-off "specialisti di ecologia domestica" sottolinea il riposizionamento dell’azienda, più accentuato su valori di eco-sostenibilità ed eco-responsabilità. I prodotti detergenti delle linee, sia quelli per le mani che quelli per la pulizia delle superfici, sono

infatti sviluppati con ingredienti naturali dall’azione igienizzante ed antibatterica, a partire dagli oli essenziali biologici.

LE LINEE NEL DETTAGLIO

Linea "Tutto in sicurezza" (foto sopra). Gel mani detergente bio, spray igienizzante bio, salviette per le mani e guanti sono specifici per l'uso individuale, mentre i sacchi monouso copri-carrello e copri-cestino sono articoli destinati al servizio del punto di vendita, insieme alle piantane d'acciaio, progettate come sistemi espositivi di supporto. I guanti monouso sono proposti in due differenti tipologie, entrambe adatte al contatto alimentare: trasparenti in polietilene ad alta densità e bianchi in tpe, elastici ed aderenti alla mano.

La linea “Back to school” con prodotti in formato pocket tascabile come salviette e detergente mani è specificamente pensata per bambini e ragazzi per favorire un ritorno in sicurezza sui banchi di scuola e a tutte le occasioni di convivialità e di incontro.