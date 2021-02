Virtual Store: si avvicina la data del nuovo tour

L'edizione 2021 poterà sugli schermi le ultime sperimentazioni del Retail per fronteggia il periodo di crisi

IBM ti invita al Virtual Store Tour, in collaborazione con Kiki Lab-Gruppo Promotica, un evento digitale per raccontare le storie più interessanti e strategiche delle aziende del mondo retail che, a seguito dell'emergenza COVID-19, hanno sperimentato nuovi modi per rispondere alle nuove necessità dei consumatori.

Oltre allo Store Tour che illustrerà progetti innovativi di alcune aziende sono previsti due panel, moderati da Cristina Lazzati, direttore Mark Up e GDOWeek, con la presenza di rappresentanti di famosi brand del settore retail e CPG e di esperti IBM. Potremo comprendere quali azioni intraprendere per far fronte a questa rivoluzione attraverso adeguamenti strutturali e infrastrutturali. Diventa cruciale promuovere l'eCommerce, una maggior efficienza della supply chain e dei servizi IT a supporto del business, una customer care efficace anche da remoto, una modalità di lavoro virtuale e flessibile e una leadership in grado di orchestrare l'organizzazione grazie a innovazioni e capitale umano.

In particolare l'approccio Garage di IBM, che combina la strategia di business, il design e la tecnologia in un unico viaggio end-to-end, e tecnologie come cloud ibrido, automazione, IoT e intelligenza artificiale possono accelerare la trasformazione dei retailer per renderli più agili e pronti a soddisfare le mutevoli esigenze dei consumatori.

