Vorwerk Folletto, cambi al vertice italiano

Sono Jorge Lasheras e Branko Petrovic, rispettivamente direttore generale e direttore commerciale divisione Folletto

Nuove nomine ai vertici di Vorwerk Italia. L’azienda, che con le divisioni Folletto e Bimby è leader in Italia della vendita a domicilio, ha un nuovo direttore generale, Jorge Lasheras, classe 1979, laureato in economia e commercio con master in marketing e vendita, protagonista dal 2003 di una carriera sviluppata interamente in Vorwerk. Partito dall’esperienza di vendita sul campo, Lasheras è ha ricoperto diversi ruoli direzionali negli Stati Uniti, e in Messico, Russia, Cina, Germania e Svizzera. Come sales manager ha guidato i mercati dell’Europa orientale, mentre nella funzione di direttore commerciale del distributore svizzero ha avuto il compito di integrare l’azienda nel Gruppo Vorwerk.

Dal 1° settembre 2020 è alla guida di Vorwerk Italia. "L’Italia è uno dei Paesi più importanti per Vorwerk ed è al centro delle strategie del Gruppo –commenta Lasheras-. Tutti i progetti sono finalizzati a continuare a crescere valorizzando la filosofia che da sempre contraddistingue Vorwerk, sintetizzata dallo storico motto Il nostro meglio per la tua famiglia. Un concetto di famiglia che comprende per noi dipendenti, venditori e clienti, in un impegno continuo per garantire il benessere delle persone".

Branko Petrovic, classe 1964, laureato in economia e relazioni internazionali, è il nuovo direttore commerciale della divisione Folletto di Vorwerk Italia. Petrovic ha un'esperienza ultraventennale nella vendita diretta, dove ha ricoperto diversi ruoli locali e internazionali nelle vendite e nel marketing, fino al suo ultimo ruolo di managing director in Tupperware Italia. La sua solida esperienza sarà ora al servizio delle strategie di crescita di Folletto. "Folletto è una realtà che può contare su un prodotto di altissima qualità -commenta Petrovic- sempre più richiesto dal mercato data la crescente attenzione per l’igiene e la pulizia della casa, e su un metodo di vendita unico, il porta a porta, che fa vivere questo prodotto nelle case degli italiani, grazie alla professionalità e alla passione dei nostri 4.000 agenti su tutto il territorio nazionale. La forza vendita è l’elemento fondante che, da oltre ottant’anni, ci permette di instaurare relazioni umane, dirette e di valore con i nostri clienti. Un modello di business unico nel suo genere che intendiamo rafforzare con l’ampliamento della rete di vendita, con strategie per far conoscere sempre di più una professione che garantisce ottime prospettive di guadagno, carriera e crescita personale".

Vorwerk Folletto non ha bisogno di presentazioni. In Italia dal 1938, da 80 anni è sinonimo, anzi -per essere più precisi- antonomasia, di cura della casa per milioni di famiglie italianePresente in Italia dal 1938, da oltre 80 anni la Vorwerk è sinonimo di cura della casa per milioni di famiglie italiane. Il famoso sistema di pulizia per la casa Folletto viene distribuito esclusivamente tramite il canale di vendita porta a porta: 4.000 agenti contattano ogni anno più di due milioni e mezzo di famiglie, che possono contare su una rete di assistenza di oltre 400 centri assistenza autorizzati e 45 Vorwerk Point. La vendita al domicilio del cliente consente di proporre e consigliare la soluzione più adatta alle specifiche esigenze: una filosofia, questa, che dimostra come l'attenzione di Folletto si concentri sui bisogni della famiglia.