Al primo piano della food hall di Shopping District CityLife: wagamama ha aperto uno spazio di 630 mq di cui 40 di cucine a vista. Oltre 200 i coperti a regime

Nella food hall della galleria commerciale di CityLife Shopping District, C&P (Chef Express e Percassi) apre il quarto locale a insegna wagamama, secondo a Milano (il primo fu inaugurato in via S.Pietro all'Orto), che si aggiunge ai ristoranti nell’aeroporto di Malpensa e nell’Orio Center a Bergamo, e ai 190 ristoranti in 22 paesi nel mondo.

Gestita in Italia dalla società C&P (Chef Express e Percassi), Wagamama è una catena di ristorazione asian-food di origine britannica nata a Londra nel 1992. La joint venture tra Chef Express e Percassi è nata nel 2019 con l’obiettivo di creare un operatore di riferimento nella ristorazione multi-brand e con specializzazione in centri commerciali, shopping mall, centri cittadini, outlet e retail park.

Oltre 50 piatti in menù

Il nuovo Wagamama è all’interno dell’area food al primo piano di CityLife Shopping District: in uno spazio di 635 mq, di cui circa 40 mq di cucina con il ciclo delle preparazioni a vista dall’ampia finestra sulla sala. I coperti totali a regime saranno 223, di cui 159 interni e 64 esterni. Il locale offre un menù di oltre 50 piatti.

Tra le pagine del menù si scorre l'offerta che comprende bowls di ramen, zuppe di noodles, il donburi, il riso cotto a vapore e servito con carne, pesce o verdure, il teppanyaki, i ravioli giapponesi gyoza, fino ai piatti iconici di wagamama come il pollo al katsu curry.

All'offerta al tavolo si affianca quella take-away, per la quale è stato studiato una confezione ecosostenibile che rispecchia l'impegno aziendale verso l’ambiente.

Tutte le comunicazioni e le novità sono veicolate anche tramite i canali digitali (social network, sito e la App wagamama Italia). La Community wagamama da oggi sarà rafforzata dalla nuova Applicazione che offre al cliente una molteplicità di servizi immediati, tra cui: prenotazione al ristorante, pagamento tramite App, consultazione di tutte le news ed eventi del locale, ordinazione del servizio take-away e accumulo di punti che garantiranno promozioni e vantaggi.

"Wagamama conferma ancora una volta la passione della nostra azienda per sviluppare progetti innovativi, con un chiaro posizionamento e una forte brand identity, che possano essere replicabili -spiega Cristian Biasoni, Ad di C&P. A CityLife vogliamo suscitare l’emozione della cucina asiatica in un contesto urbano di lavoro e di svago, qual è l’ambiente offerto da uno dei centri commerciali più moderni e internazionali nel nostro Paese. Nonostante l’incertezza creata dalla pandemia continuiamo a investire per la crescita delle nostre attività. In particolare, crediamo in questo concept e nella sua forza: per questo il nostro piano di sviluppo prevede circa 20 aperture nei prossimi anni".