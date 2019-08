Walgreens Boots Alliance amplia il progetto pilota con Kroger

Walgreens Boots Alliance e Kroger Co. stanno ampliando la loro partnership commerciale, includendo la vendita dei marchi di bellezza e salute Walgreens nei negozi Kroger.

Le due compagnie hanno annunciato che l'ampliamento del progetto pilota di vendita al dettaglio, lanciato lo scorso ottobre, porterà inoltre l'assortimento di generi alimentari a cura di Kroger Express e il servizio di ritiro Kroger in 35 farmacie Walgreens nell'area di Knoxville, nel Tennessee.

Inoltre, i prodotti di bellezza e salute a marchio Walgreens saranno venduti in un'area dedicata con banner Walgreens in 17 supermercati Kroger nella cittadina american.

Entrambi i test sono previsti per questo autunno.

La maggior parte dei punti di vendita presenterà un assortimento completo di Kroger Express fino a 2.700 prodotti, mentre altri negozi offriranno una media di 2.300 referenze.

La maggior parte dei punti di vendita pilota Walgreens offrirà anche il servizio di ritiro Kroger, che consentirà ai clienti di effettuare un ordine online su Kroger.com o tramite l'app Kroger per il ritiro presso un negozio aderente.

Nel frattempo, la selezione curata da Walgreens per la salute e la bellezza nei 17 negozi Kroger a Knoxville coprirà le categorie di prodotti di bellezza, cura personale, medicina e farmaci da banco e includerà i marchi No7 e Soap & Glory di Walgreens Boots Alliance.

Kroger e Walgreens hanno descritto il test pilota in corso come "esplorativo", un'iniziativa che consentirà loro di ottenere feedback dai clienti e approfondimenti in un ambiente di vendita al dettaglio "test and learning" prima di decidere se aumentare i propri sforzi.

“I clienti Walgreens hanno risposto in modo molto favorevole al progetto Kroger Express nel Nord del Kentucky. Di conseguenza, stiamo esplorando altri modi per offrire ai clienti un'esperienza di acquisto migliorata e più conveniente - ha affermato Richard Ashworth, presidente delle operazioni di Walgreens. Lavorando con Kroger, stiamo continuando a reinventare l'offerta per i nostri clienti per incontrare esigenze in evoluzione, che includono l'offerta di prodotti alimentari e prodotti per la salute a marchio del distributore, attraverso un'esperienza omnicanale integrata".

Alcuni analisti hanno ipotizzato che la partnership Walgreens-Kroger potrebbe portare a una collaborazione più ampia - potenzialmente la vendita delle farmacie dei supermercati di Kroger a Walgreens, come già avvenuto tra Target Corp. e CVS Health.

Kroger attualmente gestisce circa 2.270 farmacie nei suoi 2.761 punti di vendita. Alla fine del terzo trimestre fiscale 2019, conclusosi il 31 maggio, Walgreens Boots Alliance aveva 9.390 farmacie con insegna Walgreens e Duane Reade nella sua unità Retail Pharmacy USA. L'aggiunta delle farmacie di Kroger renderebbe Walgreens il più grande operatore di farmacie al dettaglio per località negli Stati Uniti, superando CVS, che ha circa 9.900 farmacie.