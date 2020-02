Walgreens Boots Alliance pubblica il Report Globale di Sostenibilità 2019

Focus sulle iniziative in store a supporto delle persone affette dal cancro e sui progetti per il miglioramento della salute di madri e bambini

Walgreens Boots Alliance ha pubblicato il Report 2019 sulla Responsabilità Sociale d’Impresa che illustra le iniziative di sostenibilità a livello mondiale della società, tra cui l’impegno per migliorare l’accesso alla salute e per offrire programmi a supporto per le persone affette dal cancro.

WBA è un player globale della farmacia e della distribuzione farmaceutica, presente in 25 Paesi considerando anche le società partecipate; attraverso le sue farmacie, la multinazionale interagisce con milioni di clienti e pazienti.

Tra le iniziative più significative del report di quest’anno spicca l’ampliamento delle attività in store a supporto delle persone affette da cancro. Per oltre 10 anni, Boots UK e Macmillan Cancer Support, una delle più grandi organizzazioni benefiche del Regno Unito, hanno lavorato insieme per la formazione di consulenti beauty e farmacisti, affinché fornissero consigli e assistenza instore a pazienti e clienti su come gestire gli effetti collaterali a livello fisico ed emotivo del cancro e delle terapie anti-tumorali.

Proseguendo questo percorso, nel marzo 2019 Walgreens ha lanciato il programma ‘Feel More Like You’, per la formazione di consulenti beauty e farmacisti che diano consigli e supporto alle persone colpite dal cancro in oltre 3.000 punti vendita negli Stati Uniti.

Nell’ottica di migliorare cure e salute all’interno delle comunità nel mondo, Walgreens ha distribuito, ad oggi, vitamine essenziali a più di 200 milioni di mamme e bambini. Da 6 anni a questa parte, Walgreens è impegnato su questo fronte assieme all’organizzazione no-profit Vitamin Angels. La partnership funziona in due modi: da un lato, per ogni acquisto di vitamine (da fornitori selezionati) da parte di un cliente, Walgreens dona l’1% delle vendite a Vitamin Angels per sostenere le attività negli Stati Uniti e nel mondo. Inoltre, la campagna di raccolta fondi Walgreens ‘Quarter Drive’ che si svolge a gennaio, negli ultimi due anni ha permesso di raccogliere oltre $3 milioni sempre per Vitamin Angels.