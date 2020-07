Walmart lancia CareZone, la piattaforma web per acquisto e riordino dei farmaci

L’insegna affianca, alla rete fisica dei Walmart Health Center, anche il canale online, soprattutto per la gestione della salute dei pazienti cronici

Walmart consolida e amplia il proprio business nel mondo salute e benessere. Dopo avere iniziato, dal settembre 2019, ad aprire una rete di Walmart Health Center in diversi stati Usa, il retailer potenzia il proprio impegno nel segmento, puntando sull’implementazione di soluzioni per la salute digitale. Con tale finalità, la catena ha acquisito la piattaforma web CareZone. Il portale, fruibile tramite app anche da mobile, ha lo scopo di favorire un facile accesso da parte degli americani al mondo dei servizi sanitari, con particolare focus sui pazienti con patologie croniche. Grazie all’app CareZone, le persone potranno gestire il rifornimento di medicine per sé stessi o per i propri familiari, rinnovando le prescrizioni mediche: un processo reso ancora più semplice da realizzare grazie alla possibilità, offerta dall’applicazione, di scannerizzare le etichette dei farmaci.

“Con CareZone miriamo a sviluppare un’esperienza in campo healthcare che possa essere utile e conveniente per il maggior numero di clienti-pazienti possibile – spiega Walter Smith, co-fondatore e responsabile It di CareZone -. Integrando la piattaforma digitale alle nostre risorse nel canale fisico vogliamo creare un’opportunità unica per ridefinire il futuro del settore salute e benessere.”

Secondo i risultati di un recente sondaggio Walmart rivolto ai propri clienti, il prezzo è la prima barriera che i consumatori incontrano nel loro approccio alla sfera dell’healthcare (è così per il 43% del panel), la seconda è la comodità e semplicità di accesso (27%). Fattori che incidono notevolmente sulle scelte dei pazienti: tant’è che circa il 40% del campione tende a posticipare le cure mediche. Per queste ragioni, Walmart sta puntando alla realizzazione di soluzioni crosscanale che rendano più semplice e conveniente farsi curare.