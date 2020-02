Warsteiner amplia l’offerta di birra d’abbazia in Italia

Il gruppo birrario tedesco estende la gamma Pater Linus con una doppia opzione aggiuntiva disponibile anche in fusti alla spina

Warsteiner Italia arricchisce l'offerta con due birre d’abbazia Pater Linus Blanche e Triple. Il brand completa una gamma che la filiale italiana del gruppo birrario tedesco ha avviato nella penisola a partire dal 2017 con la Blonde. “L'allargamento coinvolge due stili di birra belga sempre più richiesti -afferma spiega Luca Giardiello, ad di Warsteiner Italia-. Consolidiamo ulteriormente la nostra offerta di speciali in fusto, presidiando un segmento importante”. Sonoprodotte secondo le ricette del priore di cui portano il nome, custodite dai monaci dell’Abbazia Koenigsmuenster, nella regione della Sauerland, in Germania. Il recente incontro fra i monaci e la famiglia Cramer, proprietaria del Gruppo Warsteiner, nella vicina Warstein, ha permesso di riscoprire ricette antiche. Per brassarle è stata scelta la birreria belga Van Steenberge di Ghent in Belgio, con la quale l’azienda Warsteiner condivide la conduzione familiare e la dedizione totale verso la professione.

Fra i paesi più importanti per le esportazioni di Warsteiner compaiono l’Italia, l’Olanda, gli USA, la Gran Bretagna, la Spagna, la Francia, il Canada e l’Ucraina. Tra gli accordi commerciali di distribuzione all’estero figurano Carlsberg, Mahou San Miguel Baltika, Olvi Group, Daniel Thwaites e Marston’s Beer Company. Nel corso degli anni la birreria Warsteiner ha ampliato il suo portfolio con altri marchi birrari tramite acquisizioni, partecipazioni e collaborazioni. Il Gruppo oggi è costituito da oltre 120 aziende ed è tra i protagonisti nel settore beverage tedesco e internazionale nel mercato della birra. Warsteiner è infatti il primo marchio d’importazione Premium Pilsner tra le birrerie private tedesche ed è presente in oltre 50 paesi su tutti i cinque continenti. Nel 2019 il Gruppo ha realizzato un fatturato di oltre 400 milioni di euro.