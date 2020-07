WBA: transizione al vertice per progredire sulle priorità strategiche

Stefano Pessina lascia il ruolo di ceo. Al suo successore (ancora ignoto) il compito di adeguare l’azienda alle trasformazioni del mondo salute

Stefano Pessina ha comunicato che lascerà la carica di chief executive officer di Walgreens Boots Alliance per diventare executive chairman del board, una volta che il nuovo ceo sarà nominato. Con questo rinnovo dei vertici, la multinazionale vuole favorire ulteriori passi avanti sulle priorità strategiche, trasformare il business per il futuro e rispondere alle rapide evoluzioni del settore della salute.

In seguito alla fusione tra Walgreens e Alliance Boots a dicembre 2014, Pessina era stato nominato executive vice chairman a gennaio 2015. Da allora, è stato chief executive officer ad interim. Dopo la fusione, Wba ha finalizzato con successo numerose partnership strategiche e acquisizioni, ed è stata modernizzata e riorganizzata per aumentare l’efficacia e l’efficienza. In questo periodo, la compagnia ha conseguito importanti benefici per clienti, pazienti, comunità locali e azionisti, attraverso realizzazioni sulle priorità strategiche: creare creazione di centri per la salute nelle comunità, favorire una trasformazione della struttura dei costi, accelerare la digitalizzazione e rinnovare l’offerta retail.

“Desidero ringraziare i colleghi in tutto il mondo per i grandi risultati ottenuti negli ultimi cinque anni, mantenendo il nostro impegno nell’aiutare le persone a vivere in modo più felice e più sano - ha commentato Pessina – .“Continuerò ad essere al servizio dell’azienda come executive chairman e aiuterò in tutti i modi il successo del nuovo chief executive officer.”

WBA oggi è un leader globale della farmacia e della distribuzione farmaceutica. Considerando anche le società partecipate, WBA è presente in oltre 25 Paesi, ha più di 440.000 dipendenti e oltre 18.750 punti vendita e offre un ampio portafoglio di brand di prodotto riconosciuti.