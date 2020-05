We Sea, l’impegno per la sostenibilità di Mare Aperto

Alla base di questo impegno vi è la consapevolezza che l’equilibrio tra uomo e ambiente sia in pericolo ormai da diversi anni. “Tutti noi, persone, aziende e governi, dobbiamo contribuire con le nostre decisioni e le nostre azioni quotidiane per dare la garanzia di un futuro sostenibile alle prossime generazioni. Il nostro nuovo spot pubblicitario afferma una cosa vera, in cui crediamo ‘We love the sea’. E non sono solo parole”.

Di seguito ecco riportate le cinque azioni del programma We Sea.

1) La pesca e l’acquisto responsabile delle materie prime. Sin dalla sua nascita la compagnia è stata pioniera nella partecipazione alle principali associazioni e iniziative volte alla conservazione delle risorse marine e alla lotta contro la pesca Iuu (pesca illegale non dichiarata e non regolamentata).

L’obiettivo della politica di sostenibilità dell’azienda è stabilire delle linee guida di acquisto della materia prima che ne garantiscano la provenienza unicamente da attività di pesca responsabile. Tutti i pescherecci che riforniscono Mare Aperto Foods devono disporre del numero unico di identificazione (Uvi), avere un osservatore a bordo ed effettuare trasbordi in porti designati. Tutto il tonno acquistato rispetta i requisiti del Regolamento CE 1005 del 29/9/2008 volto a eliminare la pesca illegale. “Riteniamo che non sia necessario aumentare la capacità di pesca; compriamo solo tonno da pescherecci operativi dopo il 2012 e costruiti secondo le linee guida dell’International Seafood Sustainability Foundation”.

Il Gruppo Jealsa fa parte anche della International Pole & Line Foundation (Ipnlf), l’associazione non governativa di riferimento che lavora ogni giorno per sviluppare e sostenere le catene di approvvigionamento e le attività di tonno pescato a canna, cioè con metodi di pesca responsabili e sostenibili. Le partnership con partner come Ipnlf sono essenziali perché consentono di collaborare per migliorare la gestione della pesca, impegnandosi per la sostenibilità non solo della pesca, ma anche delle comunità di pescatori.

“Rispettiamo le riserve marine e le aree chiuse per la deposizione delle uova, non comprando materie prime provenienti da queste zone, né da altre in cui le specie sono a rischio. Facciamo parte del programma Dolphin Safe dell’Earth Island Institute, per evitare la cattura accidentale dei delfini durante la pesca del tonno ed esigiamo che anche tutti i nostri fornitori partecipino a questo programma”. Tutte le imbarcazioni che forniscono materia prima devono possedere un numero EU nel registro sanitario, rispettare le direttrici sul lavoro stabilite dall’Organizzazione Internazionale del lavoro nella convenzione 188 e battenti bandiera dei Paesi membri o cooperanti delle Organizzazione Regionali per la Gestione della Pesca. “Disponiamo di una tracciabilità completa, dal peschereccio fino al consumatore finale, cui comunichiamo chiaramente attraverso le confezioni dei prodotti la zona di pesca e la specie di tonno utilizzata”. L’azienda condanna lo “shark finning”, ossia il taglio della pinna dello squalo prima di rigettarlo in mare, non acquistando da chi lo pratica.