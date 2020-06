L’era delle relazioni di business digitali con valenza legale

Seminario di approfondimento on demand: come utilizzare la Digital Customer Interaction per i servizi di archiviazione documentale in un workflow totalmente digitale nell'epoca del Covid-19

Digital customer interaction: servizi di archiviazione

Seminario on demand con Simone Piasini Head of Business Development & Partnerships Intesa Gruppo IBM.

REGISTRATI PER SEGUIRE IL SEMINARIO ON DEMAND

Come instaurare una relazione di business, dall’onboarding all’archiviazione legale della documentazione. L’utilizzo delle ultime tecnologie correlate alle piattaforme disponibili come servizio (As a Service), permette oggi di relazionarsi con qualsiasi soggetto (cliente, fornitore, ecc) non solo in modalità remota (senza contatto fisico), ma all’interno di un flusso di processi autenticati e sicuri. Dall’identificazione dei clienti, all’accesso e scambio sicuro dei dati, alla collaborazione e certificazione fino all’archiviazione con valenza legale. In un percorso customizzabile.

Intro:

Nella fase attuale in cui la pandemia ha determinato una distanziamento sociale per diversi mesi e che si protrarrà in forma cautelativa ancora a lungo, la possibilità di Digital Transformation dell’impresa diventa centrale. Non solo per il momento contingente ma per un ridisegno strategico dei processi, rendendoli più smart, veloci e accessibili. Tutte le fasi che portano alla stipulazione di un documento con validità legale (vendite, contratti, accordi ecc) comprendono un flusso di lavoro in cui la relazione tra le parti, l’identificazione e autenticazione degli interlocutori è fondamentale per raggiungere gli obiettivi comuni e formalizzarli in documenti digitali firmati con validità legale e opportunamente archiviati. Un obiettivo non solo auspicabile ma raggiungibile soprattutto entrando nell’ottica metodologica opportuna.

Content:

Il seminario descrive il modello della Digital Enterprise Platform di Intesa (Gruppo Ibm) che consente di digitalizzare processi interni ed esterni all’azienda che prevedono una relazione a distanza. L’obiettivo è digitalizzare il journey del cliente, eliminando completamente la documentazione cartacea da ogni processo.

La Digital Enterprise Platform Intesa ha un’architettura suddivisa in sei silos:

Identificazione e accesso ai dati

Scambio dei dati

Collaborazione e automazione

Data Analysis

Certificazione dei dati

Data Storage

Ognuno di questi silos eroga dei micro servizi che possono essere integrati in un workflow custom il cui design è strettamente correlato alle specifiche esigenze dell’azienda. In particolare, sono quattro gli ambiti in cui la piattaforma eroga i servizi e comprendono: identificazione, autenticazione, firma e archiviazione. Più in dettaglio:

Identificazione (digital identification)

L'identificazione può avvenire in modalità self o assistita attraverso un operatore in video chat. Garantisce la certezza dell’identificazione.

Autenticazione (digital authentication)

Il processo gestisce la strong customer authentication introdotta dalla Psd2 ed è multi canale e multi device.

Firma (eSignature)

Un’aspetto centrale delle relazioni certificate è quello correlato alla firma. La piattaforma gestisce tre tipologie di firma. È definibile un workflow con identificazione degli attori, applicabile a una molteplicità di formati documentali. La tipologia di firma utilizzabile ha un approccio scalabile in funzione delle esigenze. Sono descritte:

Firma Digitale Semplice

Firma Digitale Avanzata

Firma Digitale Certificata

L’insieme dei servizi erogabili con la piattaforma nell’ambito dell’eSignature, consente di realizzare il concetto di Firma Qualificata come insieme di attività che possono utilizzare dati provenienti da molteplici sorgenti (fino a 350 connettori-dati).

Archiviazione (legal archiving)

I documenti sottoscritti digitalmente e firmati, possono sono archiviati con definibili criteri di accesso e consultazione.

REGISTRATI PER SEGUIRE IL SEMINARIO ON DEMAND

Durata del webinar: circa 40 minuti