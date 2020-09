White Paper esclusivo: The Sustainability Playbook – Strategie di sostenibilità per il retail

Sviluppare un piano d'azione in materia di sostenibilità che influenzi i risultati aziendali nel retail è il mantra per restare competitivi

Diebold Nixdorf, multinazionale americana specializzata in tecnologie di automazione e trasformazione delle operazioni d’acquisto nel mondo retail, ha raccolto in un white paper esclusivo, una serie di contenuti relativi alla sostenibilità, con lo scopo di identificare processi presenti e futuri e offrire soluzioni pratiche, coerenti alla crescente richiesta da parte dei clienti di sostenibilità.

A tal proposito, Diebold Nixdorf ha sviluppato un programma specifico per le realtà retail, denominato Storevolution™, articolato su quattro ambiti essenziali d’intervento su cui concentrare gli sforzi, riassumibili in: centralità del cliente, digitalizzazione dei negozi, alta connettività e store as a service.

L'approccio Storevolution™ è finalizzato a promuovere e migliorare la sostenibilità nel mondo retail, analizzando in modo olistico i diversi ambiti di intervento e disegnando possibili scenari. Questo approccio permette di rispondere sia a piccoli cambiamenti sia a trasformazioni globali attraverso un ambiente IT che consente esperienze di acquisto soddisfacenti per i consumatori con un TCO (costo di gestione totale) il più contenuto possibile per il retailer.

Anche in consessi internazionali come possono esserlo le Nazioni Unite (e il suo UNEP – United Nations Environment Programme, in particolare), il retail si vede riconosciuto il ruolo d’iniziatore, esecutore e ispiratore di comportamenti virtuosi in materia di sostenibilità. Questi comportamenti sono conformi agli SDG (Sustainable Development Goals), tanto da rendere necessario investire e promuovere nuove tecnologie (come, ad esempio, la serie DN Series™ BEETLE) che risultino win-win sia per l'ambiente, sia per la catena di produttori – rivenditori – consumatori. Tali ecosistemi tecnologici sostenibili sono sempre più apprezzati dai cosiddetti “Environmentally-Conscious Consumers”, una categoria di persone molto attente all’impatto della propria vita sull'ambiente, che conta tra le sue file numeri sempre più alti, specie tra le giovani generazioni.

È importante, inoltre, sottolineare, che rimodulare il proprio business in virtù dei dettami della sostenibilità, convergendo verso un ecosistema retail sostenibile, conviene economicamente: una delle evidenze in materia di “economia della sostenibilità” dimostra, ad esempio, che una riduzione del 20% dei costi energetici, in termini generali, ha lo stesso effetto di un aumento delle vendite del 5%.

Un ulteriore fattore strategico risiede nella customer experience: i retailer devono essere in grado non solo di uniformarsi, ma anche di prevedere le aspettative dei propri clienti, che non vogliono scendere a compromessi in materia di sostenibilità. Proprio questi clienti si aspettano pertanto di trovare tecnologie abilitanti a sostegno dell’ambiente quali: processi omnicanale, adozione di data analytics, sistemi di pagamento innovativi, soluzioni self-service con interfacce cliente e design funzionali, ecc.).

Ecco perché qualità e caratteristiche come flessibilità, funzionalità, adattabilità, scalabilità e modularità di prodotti e soluzioni adottabili in chiave di sostenibilità sono essenziali per avere un impatto positivo nel retail, l’industry che ha tutte le carte per essere una delle più dirompenti e in grado di fare la differenza nei prossimi 10 anni.

