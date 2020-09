White Paper esclusivo: veicolo elettrici e retail, un nuovo business

Guida a infrastrutture e tecnologie per offrire un nuovo servizio ricco di opportunità ai clienti di gdo e retail

Il 2020 sarà in particolare ricordato per la pandemia, ma è anche l’anno di apertura di un decennio che imprimerà una svolta epocale nella mobilità: basta guardare i dati di vendita di automobili nei primi mesi in cui, nonostante i lockdown, le auto elettriche e ibride plug-in hanno guadagnato quote di mercato in Italia e nel mondo. Questa crescita porta a importanti considerazioni sull’ecosistema in cui questi veicoli si muoveranno: dai servizi correlati alle stazioni di ricarica.

Nel white paper è descritto lo scenario del mercato italiano, comparato con quelli esteri e con uno sguardo al futuro alla luce degli investimenti dei produttori di automobili in questa transizione: attualmente ci sono oltre 60 modelli tra pure elettriche e ibride plug-in, un dato destinato ad aumentare considerevolmente nei prossimi anni, anche grazie alla forte politica di incentivazione all’acquisto di auto green messa in campo dai governi, con sconti e agevolazioni dedicate.

In questa prospettiva, l’infrastruttura di ricarica diventa essenziale: nel documento è riportata una panoramica della tipologia di stazioni di ricarica, sempre più intelligenti e performanti, che devono rispondere alle crescenti esigenze di interconnessione e velocità. I dispositivi di ricarica possono essere installati in ambito domestico ma anche e soprattutto in luoghi di grande affluenza, come centri commerciali e negozi della gdo. I retailer infatti, grazie ai parcheggi, possono giocare un ruolo di primo piano nell’erogare il servizio di ricarica, fattore di attrazione e di fidelizzazione dei clienti, oltre che di posizionamento ecosostenibile dell’insegna.

È dunque arrivato il momento di uscire dall’ambito pionieristico sperimentale in cui molti si sono mossi in questi ultimi anni e strutturare piani di business che possano portare a un ritorno certo, stabilendo se il servizio sarà erogato gratuitamente, puntando sull’aspetto attrattivo/marketing o diventare una fonte di reddito aggiuntiva.

Index

INTRODUZIONE

LO SCENARIO DI SETTORE

La mobilità elettrica in Italia

La situazione in Europa e nel resto del mondo

L’INFRASTRUTTURA DI RICARICA

La situazione italiana

Le previsioni di mercato

Oltre i confini

Le best practice nel mondo

MOBILITÀ ELETTRICA E GDO

Lo stato dell’arte della ricarica nel retail

Il modello del futuro

Le applicazioni nei centri commerciali e nel retail (Gdo)

Alcune Case history

LE TECNOLOGIE DI RICARICA

Panoramica delle infrastrutture

La ricarica veloce

La ricarica smart

Gli incentivi statali alla mobilità elettrica

IPOTESI APPLICATIVE

GDO e Retail

Centri Commerciali