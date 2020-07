White Paper esclusivo – Back to Store: il design di una nuova shopping experience

L’impatto della pandemia sul mondo retail ha cambiato lo scenario dei consumi e del modo di fare acquisti. Come riportare il consumatore nello store valorizzando tecnologie e relazione umana

Usciti dalla prima fase di contenimento, si è entrati nella “nuova normalità” in cui i brand e la grande distribuzione devono ricostruire il rapporto con il consumatore in un contesto in cui la shopping experience sarà differente dal consueto per molto tempo. Occorre utilizzare la tecnologia per valorizzare il valore delle persone e la relazione umana che diventa un fattore competitivo. Uno scenario in cui i media promozionali giocano un ruolo chiave nella costruzione di un rapporto fiduciario.

Il White Paper scaricabile gratuitamente, è una rapporto completo sulla situazione del retail nella Fase 1, 2 e 3.

INDEX

1 - L’UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA

1.1 - INTRODUZIONE

L’impatto della pandemia covid-19 sull’economia

Il comportamento dei consumatori durante il lockdown e nella fase 2

Proiezioni per la fase 3 e il secondo semestre 2020

Fattori emergenti per il retail: eCommerce e rapporto umano

1.2 - LE TECNOLOGIE DIGITALI PER LO SMART STORE

Il vocabolario tecnologico del futuro

Le strategie per il back to store basate sul digital marketing

Effetti da Covid-19: azioni sul cliente finale e condotte relazionali

Tecnologie e soluzione per i pagamenti senza contatto

La gestione dei flussi e nuovi servizi

1.3 - ECOMMERCE PER LA “NUOVA NORMALITÀ“

L’evoluzione dell’eCommerce causa Covid-19

2 - DISTANZIAMENTO SOCIALE

Shopping experience in sicurezza: tra normativa e nuove best practice

La sanificazione dell’ambiente e dei prodotti

La gestione e la sanificazione dell’aria condizionata

3 - BEST PRACTICES

La nuova shopping experience post Covid