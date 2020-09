EXECUTIVE SUMMARY

Nel macrocosmo del retail fisico, la pandemia ha imposto una serie di misure precauzionali e di tutela per dipendenti e clienti, che hanno innescato un ripensamento delle logiche d’interazione e di servizio volte a garantire un ottimale customer journey e customer experience. Il digitale si è fatto vettore di soluzioni di continuità per molte realtà commerciali che ora, però, mirano a restaurare il loro rapporto umano con i propri clienti.

In quest’ottica, i promoter negli store rappresentano una risorsa importante e con grande potenziale. Questo non solo per la famigliarità che tale figura professionale ha acquisito nel corso degli anni, offrendo i suoi servizi all’interno di una più articolata strategia di direct marketing, ma anche perché la sua presenza fisica, che in questo particolare momento storico- seppur con tutte le misure cautelari del caso, dai dispositivi di protezione individuale al distanziamento sociale - rappresenta un simbolo di ritorno alla normalità, fatta di relazionalità e personalizzazione nel rispondere ai bisogni del cliente, in un binomio win-win sia lato brand, sia lato cliente.