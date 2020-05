Zalando: previsioni di crescita a doppia cifra per il 2020

L’azienda prevede di essere redditizia con un Ebit rettificato tra 100 e 200 milioni di euro e prossimi investimenti tra 230 e 280 milioni di euro

Stime 2020 positive nonostante la crisi coronavirus per Zalando, che prevede una crescita per il proprio business a doppia cifra. Come si legge nella relativa nota, la piattaforma europea online leader per il fashion e il lifestyle mira ad un incremento del gross merchandise volume del 10-20% e di ricavi nello stesso intervallo, ma al di sotto del gmv per via della rapida crescita del business della piattaforma.

Zalando prevede di essere redditizio con un Ebit rettificato tra 100 e 200 milioni di euro e prevede investimenti tra 230 e 280 milioni di euro.

La crescita sarà trainata dall'accelerazione del passaggio dei consumatori dall’offline all'online e dalla capacità di Zalando di investire indipendentemente dalle oscillazioni della domanda, da un ambiente di mercato difficile, nonché dall'accelerata transizione della piattaforma.

Nel primo trimestre, la quota del Partner Program di gmv è cresciuta di 4,4 punti percentuali anno su anno. Nel periodo in cui le vendite offline sono influenzate in misura eccessiva dalle restrizioni governative in Europa, i brand trasferiscono le attività online per raggiungere i propri clienti. Nelle ultime tre settimane, 50 nuovi partner hanno aderito al Partner Program, tra cui Vaude, American Eagle Outfitters e il brand del Next Group Lipsy London.

Nel primo trimestre del 2020, inoltre, Zalando ha registrato un incremento del gross merchandise volume del 13,9% a 2 miliardi di euro e dei ricavi del 10,6% a 1,5 miliardi di euro. Il numero di clienti attivi è cresciuto del 17% a quasi 32 milioni (1° trimestre 2019: 27,2 milioni) che in media hanno ordinato 4,7 volte con Zalando negli ultimi 12 mesi. Inoltre, il numero di nuovi clienti è aumentato in modo significativo, una tendenza che è continuata per tutto aprile: rispetto al mese di aprile 2019, Zalando ha raggiunto il 39% in più di nuovi clienti.

Nei primi mesi del 2020, Zalando ha visto una significativa crescita di alcune categorie strategicamente rilevanti, quali la moda per bambini, l’abbigliamento sportivo e gli accessori, così come anche i prodotti di bellezza. La categoria beauty ha più che triplicato i suoi volumi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, soprattutto perché molti clienti hanno provato a replicare l’esperienza della spa in casa propria acquistando oggetti come candele profumate e prodotti per la cura della pelle e delle unghie.

Inoltre, Zalando ha registrato un aumento dei volumi di vendita legati alla moda sostenibile. A marzo, circa il 30% dei clienti ha acquistato capi d’abbigliamento sostenibili. Già adesso, il segmento della moda sostenibile vale circa il 10% del gmv di Zalando, avvicinando l'obiettivo dell'azienda di raggiungere una quota del 20% entro il 2023. Attualmente, i clienti possono trovare su Zalando 35.000 capi d’abbigliamento prodotti in maniera sostenibile.