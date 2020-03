Zerbinati assicura i dipendenti e dona 1.000 tute protettive all’ospedale

Garantito il rifornimento di prodotti di quarta e quinta gamma per i negozi italiani, "Lavoriamo con una convinzione in più: quella di svolgere un servizio per la collettività" ha dichiarato il dg Simone Zerbinati

Una donazione di 1.000 tute ad alto contenimento per l'Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, ma non solo, anche un'assicurazione specifica per tutti i 300 dipendenti impegnati nelle linee di produzione, ecco come la famiglia Zerbinati sta rispondendo all'emergenza Coronavirus, che ha visto l'azienda e la filiera fatta da agricoltori e trasportatori in primo piano per garantire un approvvigionamento continuo ai negozi alimentari italiani di prodotti di quarta e quinta gamma.

“Ci siamo rivolti al sindaco e all’ospedale per capire quali fossero le necessità più imminenti e come avremmo potuto fornire il miglior supporto possibile –afferma Simone Zerbinati, direttore generale–. Lavoriamo con una convinzione in più: quella di svolgere un servizio per la collettività: è nelle situazioni più difficili che sono necessari l’impegno e la collaborazione e in queste settimane il team Zerbinati si è dimostrato essere una vera squadra, pronta a unire le proprie forze”.