Tikehau Capital acquisisce il centro Area 12

Tikehau Capital acquisisce per 65 milioni di euro la shopping gallery del centro commerciale Area12 di Torino

Continua a investire in Italia Tikehau Capital che ha acquisito per 65 milioni di euro la shopping gallery del centro commerciale Area12 di Torino da San Sisto srl, società proprietaria del centro con Nordiconad, socio di maggioranza, e CMB ed Unieco quali altri soci. Nordiconad mantiene, invece, la proprietà dell’ipermercato e collaborerà con Tikehau Capital per il continuo sviluppo del centro.

Per il Gruppo si tratta della seconda operazione di real estate nel segmento retail in Italia, dopo l’acquisizione nel 2016 del centro commerciale I Petali all’interno del Mapei Stadium di Reggio Emilia. Inaugurato nell’ottobre 2011, il centro commerciale Area12 sorge all’interno di un complesso architettonicamente integrato con lo Juventus Stadium, che presto cambierà denominazione in Allianz Stadium, e si sviluppa su una superficie di oltre 30.000 mq. Gestito da CBRE e con una media annuale di 4,5 milioni di visitatori, ospita una galleria commerciale con circa 60 negozi.

“Con questa acquisizione, Tikehau Capital sottolinea ancora una volta la centralità che il mercato italiano continua a rivestire nella strategia di espansione internazionale – sottolinea Luca Bucelli, Country Head di Tikehau Capital per l’Italia - L’investimento nella Galleria di Area12, inoltre, rappresenta l’ideale proseguimento di un percorso, iniziato con I Petali di Reggio Emilia, di focalizzazione su immobili commerciali di elevato standing e redditività”.