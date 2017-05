MBE Worldwide (di seguito Mbe), meglio nota al pubblico come Mail Boxes, insegna che contraddistingue la più grande rete al dettaglio di servizi, stampa e comunicazione con 1.600 centri in 30 paesi, ha acquisito PostNet International Franchise Corporation (di seguito PostNet), che di centri servizi ne ha 660 in 9 paesi.

Si tratta di un'acquisizione intra-settoriale, fra società che coprono lo stesso mercato: entrambe forniscono ad aziende e privati una serie di servizi che comprendono spedizione, logistica, stampa, grafica e servizi postali di alta qualità.

Mail Boxes Etc. (questa la dicitura completa dell'insegna) si rafforza notevolmente con questa acquisizione, soprattutto negli Stati Uniti, in Sudafrica e in altri paesi dove la notorietà di PostNet - il cui quartier generale staff compreso resterà a Lakewood nel Colorado - è più forte. Globalmente le due società raggiungono un’estesa capillarità con quasi 2.300 centri servizi in 33 paesi.

A coprire il ruolo di presidente e chief operation officer di PostNet sarà Brian Spindel che riporterà direttamente a Paolo Fiorelli, presidente e amministratore delegato di Mbe Worldwide. Il fondatore ed ex presidente e amministratore delegato di PostNet, Steve Greenbaum, svolgerà il ruolo di consulente per Mbe su temi strategici.

Paolo Fiorelli spiega così i motivi dell'acquisizione: "Il team di Mbe Worldwide è stato attratto da PostNet per il suo modello di business caratterizzato da un approccio imprenditoriale focalizzato sull’affiliato in franchising e incentrato sulle persone: un modo di fare imprenditoria che rispecchia la nostra cultura. PostNet è inoltre un marchio rispettato nel mercato con una forte presenza statunitense e internazionale".

Mbe Worldwide, holding italiana con sede a Milano, di proprietà della famiglia Fiorelli che avviò (nella persona di Graziano Fiorelli) la propria attività nel 1993 come licenziatario in esclusiva per l’Italia di Mbe Inc., ha acquisito nel maggio 2009 da Ups Inc. e dalla sua controllata statunitense Mbe Inc., tutte le attività Mail Boxes Etc. a livello mondiale, eccezion fatta per quelle negli Usa e Canada che rimangono in capo a Mbe Inc. Mail Boxes Etc. è una delle maggiori reti al mondo di centri in franchising che offrono servizi logistici, di stampa, di comunicazione e di supporto alle imprese e ai privati. Con l'acquisizione di PostNet la rete Mbe sale a quasi 2.300 centri servizi in 33 paesi e porta il fatturato aggregato globale (2016) a 530 milioni.