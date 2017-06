Video: Neuromarketing al centro commerciale, un esperimento rivoluzionario

In due centri commerciali lombardi, Canali&C, agenzia di marketing e comunicazione integrata leader in Italia nel segmento del retail real estate, ha promosso, in collaborazione con il centro di ricerca “Behavior & Brain Lab” dello Iulm di Milano, la prima analisi neuroscientifica in field

Per la prima volta il neuromarketing entra in un centro commerciale. Canali&C., agenzia di marketing e comunicazione integrata leader in Italia nel segmento del retail real estate, ha promosso, in collaborazione con il centro di ricerca “Behavior & Brain Lab” dello Iulm di Milano, la prima analisi neuroscientifica in field, con l’obiettivo di esplorare quale impatto produce l’esperienza di visita in due centri commerciali lombardi (Auchan a Cesano Boscone/Mi e Elnòs Shopping a Roncadelle/Bs), al fine di valutare il livello di coinvolgimento emotivo dei clienti.

Dieci volontari hanno indossato un eye tracker (per misurare il grado di attenzione), un casco emotiv epoc (che registra le onde cerebrali) e un braccialetto per valutare la sudorazione e hanno girato per i centri commerciali fornendo così informazioni che possono essere valutate per capire i comportamenti meno razionali dei consumatori